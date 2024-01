Vencedor do prêmio FIPRESCI, “Os Colonos” estreia no Brasil

“Os Colonos”, de Felipe Gálvez, chega aos cinemas brasileiros em 25 de janeiro. Combinando especificidades históricas com estilo visual vívido, o filme, vencedor do Un Certain Regard FIPRESCI, em Cannes, é um retrato imersivo único, que prende o espectador tanto pelo conteúdo, como pela forma.

Na virada para o século XX, três cavaleiros embarcam numa expedição pelo arquipélago da Terra do Fogo, a mando de um rico proprietário de terras, encarregados de proteger sua vasta propriedade. Na companhia de um imprudente tenente britânico e um mercenário norte-americano, está o atirador mestiço Segundo, que percebe, em meio às crescentes tensões no grupo, que sua verdadeira missão é “remover” de forma assassina a população indígena.

Filmado em paisagens montanhosas deslumbrantes, o representante escolhido do Chile ao Oscar de Melhor Filme Internacional é um acerto de contas com o mito nacional e a violência que o acompanha. Artístico, mas penetrante, este aclamado épico de fronteira lança um olhar corajoso para o passado, ousando reimaginar a sua representação no presente e no futuro.