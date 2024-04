Documentário sobre Luis Fernando Verissimo acompanha escritor dias antes de completar 80 anos

Às vésperas de completar 80 anos, em setembro de 2016, o escritor gaúcho Luis Fernando Verissimo se tornou o centro do documentário “Verissimo”, de Angelo Defanti (“O Clube dos Anjos”), que foi selecionado para o Festival É Tudo Verdade 2024. O filme é produzido pela Sobretudo Produção, Lacuna Filmes e Canal Brasil e estreia nesta quinta-feira, 2 de maio, nos cinemas de Aracaju, Belo Horizonte, Brasília, Caxias do Sul, Cruz Alta, Cuiabá, Fortaleza, Niteroi, Poços de Caldas, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. A distribuição é da Boulevard Filmes em codistribuição com a Vitrine Filmes e Spcine e a classificação indicativa é livre.

O universo de “Verissimo” não é novidade para Defanti que, em 2022, lançou a ficção “O Clube Dos Anjos”, baseado no livro homônimo do escritor, além dos curtas “Feijoada Completa” (2012) e “Maridos, Amantes e Pisantes” (2008), ambos a partir de contos do gaúcho.

Com o documentário, Defanti mergulha não apenas na obra literária, mas na figura de Verissimo, que é um escritor bastante reservado, mas deixou que a câmera o acompanhasse durante 15 dias enquanto se aproximava de seu 80º aniversário.

O cineasta conta que a filmagem entrou no cotidiano da casa, e, como se vê na tela, toda a família participa do filme. O diretor conheceu Verissimo ainda quando era universitário, e foi pedir os direitos de um conto para fazer seu curta “Maridos, Amantes e Pisantes”.

Defanti descreve Verissimo como “um senhor de movimentos lentos, introvertido, não muito fã de socialização, com leve pendor ao sedentarismo”, e cuja atividade mais corriqueira era ficar escrevendo no computador.

O cineasta também explica que tentou se manter o mais discreto possível na casa de Verissimo, com uma equipe pequena composta por ele mesmo, e, eventualmente, uma outra pessoa.

Defanti aponta que o filme apresenta um lado de Verissimo pouco conhecido, mesmo para quem é fã de sua obra. O escritor é tímido, enquanto sua mulher, Lucia, é mais extrovertida.