Comédia “Férias Trocadas”, protagonizada por Edmilson Filho, entra em cartaz

Foto © Tico Angulo

“Férias Trocadas”, comédia estrelada por Edmilson Filho (“Cine Holliúdy”) e dirigida por Bruno Barreto (“Flores Raras” e “Crô: O Filme”), chega aos cinemas no dia 2 de maio, com distribuição da Paris Filmes. Na história, o ator aparece em dose dupla, nos papéis de Zé e de Edu, dois homens que se chamam José Eduardo Santos e são absolutamente diferentes. Por coincidência, seus destinos se cruzam, quando eles viajam no mesmo dia para o mesmo destino.

Com produção da Paris Entretenimento, o longa foi filmado em Cartagena, na Colômbia. O elenco conta também com Carol Castro (“Veneza” e “Um Suburbano Sortudo”), Aline Campos (“Os Farofeiros”), Klara Castanho (“Tudo por um Popstar”), Matheus Costa (“Derrapada”) e o humorista Gustavo Mendes.

No filme, os dois ‘Josés Eduardos Santos’ viajam no mesmo voo para Cartagena com as famílias, que têm estilos e classes sociais bem diferentes. Zé é dono de uma escolinha de futebol e tira a sorte grande: ganha numa rifa passagem e hospedagem para viajar com a mulher Suellen (Aline Campos) e a filha blogueira Rô (Klara Castanho). A ideia é comemorar o aniversário de Suellen fora do Brasil, na primeira viagem internacional da família. Já Edu é um empresário bem-sucedido, engomadinho e cheio de preconceitos que vai sair de férias para um resort cinco estrelas com sua esposa Renata (Carol Castro) e o filho tiktoker João (Matheus Costa).

A confusão começa quando os dois, por engano, trocam de hospedagem. Zé chega com a família no desembarque, encontra o motorista de Edu com uma placa em seu nome e vai parar no hotel de luxo. Já Edu acaba na pousada simples e super alternativa de Zé. O que se torna um grande sonho para um vira um completo pesadelo para o outro. As duas famílias vivem experiências totalmente inusitadas numa sucessão de confusões e situações tensas e hilariantes.

O ator Edmilson Filho também assina o roteiro do longa junto com Bia Crespo, Juliana Araripe e Otávio Martins, com colaboração de Dario Pato, baseado na ideia original de Bia Crespo. “Férias Trocadas” conta com patrocínio da Claro, da Aços F. Sachelli, da Rede D’Or São Luiz e do ProAC, por meio da Lei Aldir Blanc.