Série “Notícias Populares” estreia no Canal Brasil

A série “Notícias Populares” estreia no dia 29 de setembro, no Canal Brasil, como parte das comemorações de 25 anos do canal. Criada pelo jornalista André Barcinski e pelo cineasta Marcelo Caetano, a obra retorna aos anos 1990 e aborda com bom humor as principais histórias do jornal Notícias Populares, o NP, que circulou em São Paulo por quase 38 anos, entre outubro de 1963 e janeiro de 2001. Com coprodução do Canal Brasil, a trama é protagonizada por Luciana Paes e ainda conta com Ana Flávia Cavalcanti, Ary França e Rejane Faria no elenco, além de uma participação especial de Bruna Linzmeyer. Os sete episódios inéditos vão ao ar sempre às sextas, às 22h30, e ficam disponíveis no Globoplay + Canais a partir do dia 29.

A história central se passa no início dos anos 1990, quando o jornal está em crise e sofrendo críticas pelo teor sensacionalista. Paloma (Luciana Paes), antiga correspondente em Paris de um dos maiores jornais do Brasil, é convocada para uma dura missão: chefiar os repórteres e modernizar o NP. Ela terá que driblar seus próprios preconceitos para cobrir casos espetaculares como as histórias do bebê diabo, do bando de palhaços e de uma rebelião de prostitutas. A redação é formada por repórteres com métodos questionáveis, porém, quanto mais absurda é a capa, mais o jornal é vendido.

O elenco também traz nomes como o de Ana Flávia Cavalcanti, no papel de Greta, jornalista com foco em celebridades; Rui Ricardo Diaz aparece na pele do editor-chefe do NP Matias; Clayton Mariano é o repórter Helcio, que adora uma pauta sensacionalista; Luiz Bertazzo vive o colunista de cinema Luna, que batalha para escrever críticas para o grande público; Rejane Faria aparece como a fotógrafa experiente Marina; Lucas Andrade interpreta o “foca” Adilson; além de Ary França, Fabio Herford, Tuna Dwek, Ed Moraes, Hugo Villavicenzio, Teka Romualdo, Jackie Obrigon, Flow Kountouriotis, Henrique Zanoni, Verónica Valenttin e Germano Mello.

A série conta com a participação especial de Bruna Linzmeyer, que vive Rata, jornalista em uma das principais emissoras de TV do país. A repórter rivaliza com o NP na busca por matérias inusitadas e consegue dar furos históricos, como o Gari Galã (Ricardo Teodoro), deixando Paloma preocupada com a concorrência.

O roteiro foi escrito por Barcinski em parceria com Marcelo Caetano, Ana Carolina Francisco e Ricardo Grynszpan e cada um dos sete episódios traz uma história que foi manchete do jornal.

Na busca pelas histórias foram realizadas pesquisas em mais de 1000 exemplares do jornal e várias entrevistas. Os cenários buscaram reproduzir a realidade. A redação do Notícias Populares, por exemplo, foi montada em um dos prédios do jornal Folha de S. Paulo, sede do NP.

“Notícias Populares” é o segundo projeto em parceria de Barcinski e Caetano, após a série “Hit Parade”, que também foi exibida pelo Canal Brasil.