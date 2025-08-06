Circuito Spcine realiza sessão especial de “Carlota Joaquina, Princesa do Brazil”, com a participação de Carla Camurati

Nesta quinta-feira, dia 7 de agosto, o Circuito Spcine CEU São Pedro, em São Paulo, recebe uma sessão especial de “Carlota Joaquina, Princesa do Brazil”. O evento tem como objetivo apresentar o longa de Carla Camurati a uma nova geração de estudantes. Após a exibição do filme, às 10h, o evento contará com um debate com a diretora Carla Camurati, a atriz Ludmila Dayer e a produtora Bianca de Felippes, que vão conversar com o público presente sobre a versão remasterizada da obra que chega aos cinemas no dia 14 de agosto, em cópias acessíveis e restauradas digitalmente, com patrocínio da Petrobras.

Dos 263 lugares disponíveis na sessão, 180 serão destinados para escolas públicas e a bilheteria será aberta à comunidade, com ingressos para retirada uma hora antes da exibição. O filme seguirá em cartaz no Circuito Spcine entre os dias 14 e 20 de agosto, nas salas localizadas nos CEUs e no Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes.

Marco da Retomada do Cinema Brasileiro nos anos 1990, “Carlota Joaquina, Princesa do Brazil” completa 30 anos em 2025 e retorna aos cinemas reafirmando sua atualidade e potência criativa. Ousado e irreverente, o primeiro longa dirigido por Carla Camurati e produzido por ela e por Bianca de Felippes conquistou o público com sua crítica bem-humorada à formação do Brasil, aliada a uma linguagem estética inovadora. O elenco é estrelado por Marieta Severo, como Carlota Joaquina — vivida na infância por Ludmila Dayer —, Marco Nanini, como Dom João, Marcos Palmeira, como Dom Pedro I, e Vera Holtz, no papel de Maria Luísa de Parma.

A nova exibição alcançará os cinemas de dez capitais brasileiras; Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Niterói, Porto Alegre, Belém e São Luiz.

A diretora Carla Camurati, que assina também o roteiro ao lado de Melanie Dimantas, destaca o humor, a ironia e a liberdade estética como marcas da obra, que convida o público a refletir sobre as origens do Brasil.

A narrativa do filme se passa entre o fim do século XVIII e o início do século XIX. Aos dez anos, Carlota Joaquina é prometida a João, de Portugal. Talentosa e instruída, a jovem princesa é aprovada pela corte espanhola e enviada a Lisboa, onde se depara com um destino bem menos glamouroso que o retratado nos quadros e protocolos da nobreza. João, de temperamento introspectivo, prefere o canto sacro e o cultivo de flores à companhia da nova esposa. Com a morte do príncipe herdeiro e o agravamento da saúde mental da rainha D. Maria I, o casal acaba elevado ao trono português. Em meio às turbulências provocadas pela Revolução Francesa e pelas ameaças de invasão napoleônica, a corte portuguesa realiza uma fuga histórica e silenciosa para o Brasil — episódio que marca uma reviravolta no destino da colônia e dá origem a uma nova fase da história luso-brasileira.