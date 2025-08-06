Expocine Decupa terá “O Agente Secreto” como estudo de caso da 3ª edição

A 3ª edição do Expocine Decupa terá como estudo de caso um dos filmes mais aguardados do ano e ainda inédito: “O Agente Secreto”, que garantiu o prêmio de Melhor Ator para Wagner Moura e de Melhor Diretor para Kleber Mendonça Filho, no Festival de Cannes deste ano. O evento, que é voltado a estudantes e profissionais do setor audiovisual, oferecerá uma programação imersiva das etapas de produção do longa. O encontro acontece em 30 de setembro, das 10h às 16h45, no Cine Marquise, localizado no Conjunto Nacional da Av. Paulista, em São Paulo. As inscrições já estão abertas, através deste link.

Ministrada por profissionais que trabalharam diretamente no longa, como Dora Amorim, Thales Junqueira e Filipe Fernandes, a programação será dividida em seis painéis que irão abordar direção e casting; produção, produção executiva e pré-produção; direção de som, captação e trilha sonora; direção de arte, figurino e caracterização; montagem e distribuição e comercialização.

Ambientado no Recife de 1977, “O Agente Secreto” chega oficialmente aos cinemas brasileiros no dia 6 de novembro, e ganha sessões especiais e antecipadas já em setembro e outubro. O longa é um thriller político, que acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que foge de um passado misterioso e volta ao Recife em busca de paz, mas logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.