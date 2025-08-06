Crie Audiovisual promove workshop gratuito sobre fontes de financiamento para o audiovisual
O Crie Audiovisual, programa voltado ao desenvolvimento do setor criativo, liderado pelo Sebrae-SP, com apoio do Sebrae Nacional e execução da BRAVI, está com inscrições abertas para o workshop online Fontes de Financiamento para o Mercado Audiovisual Brasileiro, com Eva Laurenti, especialista com mais de 20 anos de experiência na área cultural e audiovisual. As inscrições são gratuitas e limitadas, mediante preenchimento de formulário. O link de acesso será enviado por e-mail aos participantes inscritos.
O workshop será realizado no dia 12 de agosto, das 9h às 11h (horário de Brasília), e abordará as principais fontes de recursos disponíveis para o setor audiovisual no Brasil, incluindo leis de incentivo, editais públicos e outras estratégias de financiamento com foco em produtoras independentes e empreendedores criativos.
Eva Laurenti é bacharel em Comunicação Social pela UNESP, com especializações em Administração em Marketing (Universidade Presbiteriana Mackenzie) e Produção Executiva para Film & Television (FGV/SP). Atuou na ANCINE, na Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo e na TV Cultura. Atualmente é consultora de produtoras audiovisuais e professora no SENAC/SP.
7 thoughts on "Crie Audiovisual promove workshop gratuito sobre fontes de financiamento para o audiovisual"
