Cinefest Votorantim tem inscrições abertas para sua 12ª edição

O município de Votorantim será sede do 12º Cinefest, que é o maior festival do interior do estado de São Paulo a premiar e celebrar o cinema independente brasileiro, com foco em curtas-metragens. O evento está com inscrições gratuitas abertas até o dia 20 de julho, no site www.cinefest.com.br.

O Cinefest será realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, de 30 de outubro a 7 de novembro, por meio da Secretaria da Cultura, Indústria e Economia Criativas – ProAC/SP e é produzido por Renata Rocha Produção Cultural, com o apoio da Prefeitura Municipal de Votorantim da Provis Out Of Home.

Originalmente batizado de Curta Vídeo, o evento tinha como curador Marcelo Domingues e não possuía caráter competitivo. A partir de 2009, transformou-se no CineFest, passando a ser competitivo e a ter abrangência nacional.

A programação competitiva é composta pelas mostras Pindorama (nacional), Cachoeira (regional) e Raízes (ambiental). Além delas, o evento conta com mostras paralelas que ampliam o acesso ao cinema: Mostra Paralela (exibições nos bairros), Mostra Inclusiva (com recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual e auditiva) e Mostra Um Minuto (vinhetas produzidas por alunos da rede pública).

Com o lema O Brasil na nossa Tela, o CineFest celebra a sétima arte reunindo cineastas, produtores, estudantes e apaixonados por cinema em um ambiente de troca cultural, inspiração e diálogo. O festival tem como objetivo valorizar a diversidade cinematográfica do Brasil, promovendo obras que exploram diferentes estilos, narrativas e perspectivas.

O público poderá participar gratuitamente das mostras competitivas e paralelas, de debates, oficinas e muitas outras atividades proporcionadas pelo evento, além de ter contato direto com profissionais renomados da área e novos talentos do mercado audiovisual. Em 2026, a edição e coordenação geral do festival será de Marcelo Domingues, com curadoria de Clarissa Kuschnir e produção executiva de Renata Rocha.