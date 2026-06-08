“Rua do Pescador, nº 6”, de Bárbara Paz, conquista dois prêmios no Cine Ambient, na Itália

O documentário “Rua do Pescador, nº 6”, dirigido por Bárbara Paz, foi eleito pelo público como Melhor Documentário, na 29ª edição do Cine Ambient, um dos mais importantes festivais de cinema ambiental do mundo, realizado em Turim, na Itália. Além disso, o longa também recebeu uma menção especial do júri. A cerimônia de premiação aconteceu no histórico National Museum of Cinema em Torino, com a presença da diretora.

Ao anunciar os prêmios, o júri destacou a força humana retratada pelo documentário, ressaltando as histórias pessoais de sobrevivência e a forma sensível com que a diretora transforma uma tragédia coletiva em um relato profundamente humano.

Filmado na Ilha da Pintada, em Porto Alegre, o longa acompanha as consequências das enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul em 2024, registrando o impacto da maior catástrofe climática da história do estado a partir do cotidiano de moradores que lutam para reconstruir suas casas, suas memórias e seu sentimento de pertencimento. Gravado logo após as águas baixarem, o documentário encontrou uma comunidade marcada pela perda, mas também pela resistência e pela solidariedade.

Desde sua estreia mundial na Mostra Competitiva de Documentários Brasileiros do É Tudo Verdade, “Rua do Pescador, nº6” vem acumulando reconhecimentos em importantes festivais. Em 2025, Bárbara Paz recebeu o prêmio de Melhor Direção de Documentário no Los Angeles Brazilian Film Festival (LABRFF). No Festival de Gramado, o longa conquistou os Kikitos de Melhor Trilha Musical, assinada por Renato Borghetti, e Melhor Desenho de Som, de Rodrigo Ferrante e André Tadeu. A obra também recebeu o prêmio de Melhor Longa-Metragem Ambiental no Festival de Cinema Sul-Americano de Bonito (Cinesur).

“Rua do Pescador, nº6” é uma produção da BP Filmes, em coprodução com Morena Filmes, Canal Brasil e Globonews, com distribuição da Lança Filmes.