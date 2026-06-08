“A Fabulosa Máquina do Tempo”, de Eliza Capai, está na programação do Festival de Shanghai 

“A Fabulosa Máquina do Tempo”, documentário de Eliza Capai (“Espero tua (Re)volta”), que acompanha as vivências de meninas do município de Guaribas (PI), está na programação do Festival Internacional de Cinema de Shanghai, que ocorre de 12 a 21 de junho, na China. A produtora Mariana Genescá representará o documentário brasileiro no evento, que contará com exibições regulares e uma sessão seguida de debate. A passagem pela Ásia consolida uma trajetória que se iniciou na estreia mundial no Festival de Berlim, abrindo a Mostra Generation Kplus, e inclui ainda passagens pelo Krakow Film Festival, na Polônia; Festival de Internacional de Cinema de Guadalajara (FICG), no México, onde recebeu o prêmio de Melhor Feito Técnico-artístico da competição Ibero-americana de Documentários; Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta, no México; Thessaloniki International Documentary Festival, na Grécia; Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay; e Festival Internacional de Cine de Cartagena de Índias, na Colômbia.

Recentemente, o filme saiu do Cine PE com o Troféu Calunga nas categorias de Melhor Longa-metragem pela ABRACCINE, Melhor direção (Eliza Capai), Melhor trilha sonora (Décio 7 com participação especial de Juliana Linhares) e Melhor Atriz, concedido ao coletivo de jovens atrizes que protagonizam juntas o filme. Na Mostra Ecofalante, a produção foi contemplada como Melhor Longa-metragem pelo voto popular, além de receber Menção Honrosa.