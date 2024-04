Premiado em Cannes, “Plano 75” estreia nos cinemas brasileiros

Dirigido pela estreante em longas Chie Hayakawa, “Plano 75” parte de uma premissa intrigante e futurista para falar das ansiedades e angústias do presente numa sociedade marcada pelo etarismo. O longa, que foi submetido para representar o Japão no Oscar em 2023, na categoria de Melhor Filme Estrangeiro, será lançado pela Sato Company no Brasil, nesta quinta-feira, dia 25 de abril, com classificação indicativa de 14 anos.

Ganhador de uma Menção Especial no Caméra D’Or do Festival de Cannes 2022, na seção Um Certo Olhar, o filme tem roteiro escrito pela diretora Hayakawa e Jason Gray e se situa num Japão conturbado e distópico. Para conter o envelhecimento da população, a Lei 75 é aprovada, segundo a qual, cidadãos e cidadãs a partir de 75 anos podem se inscrever para uma eutanásia em troca de mil dólares para gastar antes de morrer ou então deixar para a família. O programa se torna um sucesso e uma nova lei começa a ser discutida para baixar a idade do Plano para 65 anos.

Hayakawa conta que existe, na sociedade japonesa, especialmente entre as pessoas de mais idade, a ideia de não querer incomodar aos outros, por isso as personagens, no filme, aceitam com tanta facilidade o Plano 75.

A diretora também conta que “A Balada de Narayama”, clássico de Shôhei Imamura, serviu como inspiração para seu filme. Outro elemento que Hayakawa atualiza em seu filme é a noção de laços familiares na sociedade japonesa. Segundo a cineasta, aquela imagem da ligação forte entre os filhos e os pais ou os avós não corresponde mais à realidade contemporânea.

O elenco traz a veterana atriz Chieko Baishô (“É Triste Ser Homem: O Reencontro com Lily”), e jovens talentos, como Hayato Isomura e Yumi Kawai, além da filipina Stefanie Arianne.