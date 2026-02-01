Júri e público de Tiradentes consagram “Anistia 79”, de Anita Leandro, resgate de registro amador da luta de banidos e exilados pelo regresso ao país natal

Fotos: premiados da 29ª edição da Mostra de Tiradentes © Leo Lara/Universo Produção

Por Maria do Rosário Caetano

O longa documental “Anistia 79”, da cineasta Anita Leandro, foi o grande vencedor da competição “Olhos Livres” da vigésima-nona edição da Mostra de Cinema de Tiradentes. O filme recebeu o Troféu Barroco do júri oficial (Prêmio Carlos Reichenbach) e do júri popular.

A dupla premiação reveste-se de algumas singularidades. Duas delas se impõem: a ênfase em tema político (a luta de banidos e exilados da ditadura militar-civil-empresarial brasileira por “anistia ampla, geral e irrestrita”), quando a tônica do festival mineiro fundamenta-se no cinema experimental, e os cabelos já grisalhos da bem-vivida documentarista e professora da UFRJ Anita Leandro (a Mostra Tiradentes cultiva seu “DNA jovem”).

Os integrantes do júri oficial destacaram, em “Anistia 79”, a apropriação criativa de registro amador que “multiplica no filme as possibilidades de cada fotograma”. Enfatizou a presença reveladora de “dois homens negros, um líder camponês e o cinegrafista”, e de “imagens pouco acessadas pelo imaginário coletivo sobre aqueles que lutaram pelo fim da ditadura civil-militar”. E, por fim, a afirmação do cinema como “construção da memória”.

O destaque de presenças afro-brasileiras nos registros da Conferência Internacional pela Anistia e pelas Liberdades Democráticas no Brasil refere-se ao diretor Hamilton Lopes dos Santos, carioca radicado em Paris, conhecido nos tempos de militância estudantil como “pantera negra”, e a Manoel da Conceição, do Sindicato de Trabalhadores Rurais do Maranhão.

Em junho de 1979, Hamilton, sem experiência como documentarista, comandou equipe minúscula e registrou a participação de militantes conhecidos como Apolônio de Carvalho, Gregório Bezerra, Diógenes Arruda, o Arrudão, Helena Greco, Francisco Julião, Jean Marc van der Weid, Marcito e Branca Moreira Alves, Modesto da Silveira e Luis Travassos (este fez parte do pequeno exército de Brancaleone cinematográfico como “entrevistador”).

A Revista de CINEMA assistiu ao filme de Anita Leandro, pelo Vimeo, um dia depois de sua exibição na competição de Tiradentes. Não viu os demais concorrentes da mostra Olhos Livres. Por isso, as considerações feitas nesse registro jornalístico não são comparativas.

Uma primeira pergunta se impõe quando iniciamos nosso contato com “Anistia 79”: que novas ousadias Anita Leandro teria adotado, ao retrabalhar materiais de arquivo, depois da originalíssima e poderosa experiência com seu longa de estreia, “Retratos de Identificação” (2014)?

Para estruturar seu filme de doze anos atrás, premiado no Cachoeira DOC e em Trieste-Itália, Anita buscou, nos arquivos da Polícia Política, vestígios da trajetória de Dôra (Maria Auxiliadora Lara Barcelos) e de três de seus companheiros de militância política e-ou afetiva (Antônio Roberto Espinosa, comandante da VPR-Vanguarda Popular Revolucionária, Chael Charles Schreider, assassinado sob tortura em dependência militar, e Reinaldo Guarany, que vivia como exilado político, ao lado da companheira Dôra, na Alemanha, quando ela suicidou-se, jogando-se nos trilhos de um trem).

Chael, nascido e criado no seio de uma família judaica, morreu em 1969, aos vinte e pouquinhos anos. Sua presença no filme se materializa por fotos (inclusive de seu corpo ensanguentado) e prontuários da Polícia Política.

Dôra, que abreviara seus tormentos psíquicos no exílio alemão, reaparece em suas participações em dois documentários realizados no Chile. Um dirigido por Luiz Alberto Sanz e Haskel Wexler (cineasta e fotógrafo de “Cinzas no Paraíso”, de Terence Malick, em parceria com Nestor Almendros). O outro, dirigido por Saul Landau e Pedro Chaskel.

Sobreviventes, Espinosa e Guarany dariam a “Retratos de Identificação”, dois dos mais impressionantes depoimentos da história do cinema político brasileiro.

Anita Leandro apresenta aos dois militantes fotos e textos de prontuários da repressão. Ao vê-los (ou lê-los), eles relembram experiências do tempo da guerrilha urbana e do exílio. O que a cineasta e montadora, agora premiada em Tiradentes, faz com o material retirado dos porões (e oriundo dos depoimentos dos ex-guerrilheiros) resulta espantoso.

Do pouco (muito pouco), ela retira muito (muito mesmo). Ao longo de 72 minutos, somos surpreendidos pela inquietação da documentarista, que quer estimular nosso olhar (e nossa audição) com novos procedimentos de linguagem. O uso da fotografia é espantoso. Uma reflexão sobre a essência da imagem. Apaixonada por fotos fixas, ou em movimento, guardadas em depósitos frios, Anita Leandro as reimprime na tela, em positivo (e, às vezes, em negativo), criando camadas de leitura devastadoras e reflexivas.

Como ela procederia — continuamos a nos inquietar — frente à sua nova matriz (o documentário de Hamilton Lopes dos Santos, um cineasta amador, que com equipe mínima fora a Roma, capital italiana, registrar o encontro de banidos e exilados políticos brasileiros?).

“Anistia 79” não traz a inventividade fertilizadora de “Retratos de Identificação”. Mesmo assim, é um grande filme. Com mais tempo narrativo (104 minutos), a cineasta dispunha de imagens poderosas para mostrar. Restava sintetizá-las em um todo orgânico, capaz de somar os registros colhidos naquele mês de junho romano, passados quase 47 anos.

Primeiro, Anita Leandro fez o que era preciso (e Hamilton nunca conseguira fazer): sincronizar as imagens captadas por Velso Ribas (numa câmara Arriflex 16 milímetros) aos sons gravados por Ciccio (num Nagra). Os registros (amadores no melhor sentido da palavra), pelos cálculos do brasileiro-parisiense, somavam quase 90 minutos. Há que se prestar atenção às imagens de pernas e pés calçados dos líderes sindicais. Uma beleza!

Anita, com olhar de montadora, escolheu momentos de grande força narrativa. E poesia. As imagens que registram caminhada de Denise Crispim ao lado da filha pequena, Eduarda, rumo ao Parlamento Italiano (sede da Conferência) têm a leveza de um filme nouvelle-vague (quem sabe de “Cleo das 5 às 7”, de Agnès Varda). Os discursos, lidos ao microfone, são cirurgicamente editados. E encontros em pequenas rodas – muitas delas em torno de dois tótens da esquerda, o herói de duas Guerras, Apolônio de Carvalho, e o líder comunista pernambucano, Gegório Bezerra) resultam envolventes. Até dotados de leveza. O filme nunca soa didático, explicativo, rebarbativo.