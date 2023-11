Como Filmes e Séries Asiáticas têm Conquistado o Público Nacional?

Ainda que a ligação brasileira e a cultura asiática não pareça ser clara, a realidade é que a demanda por conteúdo online, incluindo filmes e seriados dessa região do globo tem sido clara no Brasil. No entanto, esse fenômeno asiático não se verifica só na América Latina, batendo vários recordes também no mundo Ocidental. Porém, o que faz com que os filmes asiáticos estejam sendo prioridade para uma parte significativa do público?

Conheça melhor o fenômeno do cinema asiático, além fronteiras

Ora, embora não exista um centro dedicado a filmes, como Hollywood, nos EUA, o cinema asiático está constantemente conquistando popularidade e destaque a nível mundial. Grandes sucessos de bilheteria e história com o primeiro melhor filme estrangeiro sendo para um filme totalmente coreano, acabaram por ser os maiores catalisadores de todo esse fenômeno.

Assim, desde filmes como “Old Boy” de 2003, que recebeu 40 prêmios e 21 indicações, até “Parasita”, de 2019, com impressionantes quatro Oscars, 308 vitórias e 271 indicações no total, existiu sim um aumento na popularidade do cinema asiático, um pouco por toda a parte. Pelo que parece, o público em todo o mundo, mesmo estando afastado da cultura oriental, consegue facilmente se identificar com as emoções que os personagens retratam – desde complicadas histórias de amor a filmes de terror sangrentos e asiáticos (onde encontrará verdadeiros clássicos), anime e até filmes marcados por cenas de muita violência. Em certos casos, o estilo de Tarantino parece estar bem vincado.

Qual o motivo para a popularidade da produção asiática?

Ao contrário do que se poderia imaginar, atualmente, uma das maiores exportações da Ásia está relacionada com sua expansão e divulgação culturais. Especificamente caracterizada pela onda coreana ou “Hallyu”, como também é conhecida na China, a economia florescente da Coreia verificou um grande potencial para a proliferação da mídia asiática em todo o mundo. Alguns exemplos disso têm sido nos populares seriados de KDrama. Mas também K-pop, registrando um enorme sucesso internacional de bandas pop masculinas e femininas. Sendo que todas elas apresentam suas incríveis rotinas de dança e ritmos cativantes, com destaque para BTS ou Blackpink.

Será que o cinema asiático veio para ficar nos cinemas brasileiros?

De fato, com tantos talentos vindos da Ásia, em termos de atuação, diretores, roteiristas ou produção, fica claro que o cinema asiático veio para ficar. Além do mais, é provável que continue ganhando reconhecimento internacional, tanto quanto o “Parasita” conseguiu conquistar. Há ímpeto financeiro, criatividade e habilidade vindos da Ásia e isso são elementos claros que poderão acabar cativando o público estrangeiro.

Porém, a questão que permanece é até que ponto a localização de filmes ocorrerá através de traduções de legendas e dublagem. Será que a essência da mensagem e o objetivo da missão estará passando com a qualidade necessária para o público? Uma vez que mesmo pequenas, mas altamente significativas, as referências culturais necessitam de uma saída e nem sempre podem ser transmitidas ou ter o seu significado transmitido tão eficazmente quanto poderiam. Sem dúvida alguma que esse é um novo desafio que deverá ser ultrapassado pela indústria. Até porque o público nunca foi tão exigente com a qualidade de produção, como agora.