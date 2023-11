“A Sombra de Caravaggio” abre o Festival de Cinema Italiano no Brasil

Na próxima terça (31), a abertura do Festival de Cinema Italiano no Brasil será com a exibição do drama de época “A Sombra de Caravaggio” (L’Ombra di Caravaggio, 2022) na sua tradicional avant-première no Auditório Oscar Niemeyer, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. A noite de abertura terá a apresentadora brasileira Ticiane Pinheiro como mestre de cerimônia e a presença do ator italiano Brenno Placido, presente no grande elenco da cinebiografia do pintor Caravaggio e também filho do diretor do longa-metragem, Michele Placido. O festival, que chega a sua 18ª edição, foi fundado pela Câmara do Comércio Italiana de São Paulo – ITALCAM, e conta com a colaboração e patrocínio da Embaixada da Itália, que estará representada no evento de gala com a presença do novo embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, diplomata que assumiu a função no início deste mês de outubro.

O filme de abertura retrata a vida do renomado artista Michelangelo Merisi, conhecido como Caravaggio. Riccardo Scamarcio dá vida ao rebelde, controverso e genial pintor durante o ano de 1609, enquanto ele aguarda o perdão papal para escapar de uma sentença de morte e encontra refúgio na família Colonna. O elenco ainda conta com estrelas internacionais, como os atores franceses Isabelle Huppert e Louis Garrel, além do próprio ator e diretor italiano Michele Placido e seu filho Brenno, entre outros grandes nomes.

A nova edição do Festival de Cinema Italiano no Brasil começa para o público de todo o Brasil no próximo dia 8 de novembro e se estende até 9 de dezembro, em 91 salas espalhadas por mais de 60 cidades em todas as regiões do país e também no streaming. O evento ocorre gratuitamente tanto nas sessões presenciais de 19 produções quanto na programação completa disponível no site do festival, que apresenta 32 longas entre títulos inéditos e comédias clássicas italianas na retrospectiva.

Entre os 16 lançamentos, além de “A Sombra de Caravaggio”, há cinco produções que foram pré-selecionadas pela Itália na sua escolha pelo candidato a representar o país na disputa do Oscar de Melhor Filme Internacional em 2024. São elas o drama “Ainda Temos o Amanhã” (C’è Ancora Domani, 2023), de Paola Cortellesi; o drama de época “A Terra das Mulheres” (La Terra delle Donne, 2023), de Marisa Vallone; o thriller “A Última Noite de Amore” (L’Ultima Notte di Amore, 2023), de Andrea Di Stefano; a comédia “Obrigado, Rapazes” (Grazie Ragazzi, 2023), de Riccardo Milani; e o drama “O Retorno de Casanova” (Il Ritorno di Casanova, 2023), de Gabriele Salvatores. Já a retrospectiva “A Comédia à Italiana” traz 16 clássicos do gênero, como “A Trapaça” (Il Bidone, 1955), do mestre Federico Fellini, e obras dos cineastas Mario Monicelli, Lina Wertmüller, Luciano Salce, Dino Risi e outros diretores que marcaram a cinematografia italiana.

Confira a lista completa das cidades e salas em que o festival estará presente.