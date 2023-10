Conheça os vencedores da edição 2023 do Festival Primeiro Plano

Foto: “Nunca Pensei que Seria Assim”, de Meibe Rodrigues

Foi anunciado na noite de domingo (29/10), no Teatro Municipal Paschoal Carlos Magno, os vencedores da edição 2023 do Primeiro Plano – Festival de Cinema de Juiz de Fora e Mercocidades. A cerimônia de encerramento consagrou produções cinematográficas da região, do país e da América do Sul, cujos filmes foram exibidos ao longo desta semana.

Na mostra Mercocidades, formada por produções da América Latina, os filmes concorreram aos prêmios regulares de um festival. Entre as categorias, estão direção, som, fotografia, montagem, atuação, trilha musical, direção de arte e melhor filme. A avaliação foi feita por um júri especializado, além do júri popular, formado pelos espectadores.

E a Mostra Regional distribuiu três prêmios: o Melhor Filme pelo júri popular, com prêmio de R$ 1.000; o Luzes da Cidade – com avaliações dos diretores participantes da Mostra Mercocidades -, com prêmio de R$ 1.000; e o Incentivo Primeiro Plano, voltado ao melhor curta-metragem desenvolvido por universitários matriculados em instituições de ensino superior de Juiz de Fora.

O prêmio para esta categoria é de R$ 10 mil para a realização de um novo filme a ser exibido na abertura do Primeiro Plano em 2024.

O Primeiro Plano – uma realização do Grupo de Cinéfilos e Agitadores Culturais Luzes da Cidade – aconteceu entre a terça-feira (24) e esse domingo, com a exibição de curtas e longas, além de abrir espaços para oficinas, debates e momentos de encontros entre realizadores e apaixonados pela Sétima Arte.

Confira os vencedores da 22ª edição do Primeiro Plano:

MOSTRA COMPETITIVA MERCOCIDADES

Melhor Filme: Nunca pensei que seria assim, de Meibe Rodrigues

Melhor Direção: Bruno Brasileiro, por Do tanto de telha no mundo

Melhor Roteiro: Isadora Canguçu, por Fronteiras

Melhor Concepção Fotográfica: Nathalia Mendes e Matteo Bonas, por Fronteiras

Melhor Concepção Sonora: Luciana Foglio, por Nostalgia para o lago

Melhor Montagem: Juan Francisco González, por Fantasmagoria

Melhor Direção de Arte: Ana Ambrosano, Dário Torres e Denis Souza, por Carcinização

Melhor Trilha Musical: Kadu Muniz e Beterraba, por A nossa festa já vai começar

Melhor Interpretação: Ana Marlene, por Do tanto de telha no mundo, e todo o elenco de Provisório

Melhor Primeiro Plano: Nostalgia para o lago

Voto de Público: Takanakuy, de Gustavo Vokos

Júri Jovem: O macho, de Lemuel Righi

Menção Honrosa: Desejo e necessidade, de Milso Roberto

Prêmio Aquisição SESC TV: Pilona, de July Naters

Prêmio Aquisição Porta Curtas: Do tanto de telha no mundo, de Bruno Brasileiro

MOSTRA COMPETITIVA REGIONAL

Incentivo Primeiro Plano: Os silêncios de Maria, de Laís Machado, João Pedro Fagundes, Luísa Neves, João Pedro Rezende, Luiza Ratto, Yan Florentino, Stella Teixeira

Menções Honrosas