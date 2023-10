“A Invenção do Outro” é o grande vencedor da 21º Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá

O documentário “A Invenção do Outro” (RJ), de Bruno Jorge, foi eleito pelo júri oficial como melhor filme de longa-metragem do 21º Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá – CINEMATO. Já o júri popular escolheu “Beatriz Vira-Folhas” (MT), de Samantha Col Debella.

O melhor longa mato-grossense foi “Chumbo”, de Severino Neto. O melhor curta-metragem nacional foi “Fantasma Néon” (RJ), de Leonardo Martinelli. E o mato-grossense “A Indômita Revolta dos Morangos Assassinos”, de Emília Top Tiro e Olavo Fernandes.

A cerimônia de premiação foi realizada neste sábado (28), no Teatro da UFMT, em Cuiabá.

De 22 a 28 de outubro, o festival recebeu referências da cena audiovisual de todo o país, entre eles a atriz cearense Ana Luiza Rios, do longa-metragem “Mais Pesado é o Céu”, no qual contracena com Matheus Nachtergaele. Ela recebeu o prêmio de melhor atriz e o filme, de melhor fotografia.

Veja lista completa dos premiados:

Melhor Filme Brasileiro – A Invenção do Outro, do diretor Bruno Jorge (júri oficial)

Melhor Filme Mato-grossense – Chumbo do diretor Severino Neto

Melhor Primeira Direção de Longa-metragem – Samantha Col Debella pelo filme Beatriz Vira Folhas

Melhor Atriz – Ana Luiza Rios pelo filme Mais Pesado é o Céu

Melhor Atriz Revelação – Gabriela Freire pelo filme Entrelinhas

Melhor Elenco – Aisha Brunno, Bramma Bremmer, Igui Leal, Will Soares pelo filme Tudo o que Você Podia Ser

Melhor Fotografia – Petrus Cariry pelo filme Mais Pesado é o Céu

Melhor Curta nacional: Fantasma Neon – RJ

Melhor Curta MT- A Indômita revolta dos morangos assassinos – MT

Melhor Documentário – Urubá – RN

Melhor Animação – EWÉ de Òsáinyín: o segredo das folhas – BA

Melhor Direção – Emília Top Tiro e Olavo Fernandes (A indômita revolta dos morangos assassinos )

Melhor Fotografia – Felipe Quintelas (Fantasma Neon)