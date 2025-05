Mostra Cinema de Resistência do CCBB reúne obras da cineasta Lucia Murat

Foto: “A Memória que me Contam”

A Mostra Cinema de Resistência: um Olhar sobre o Brasil Invisível mergulha nas obras da cineasta Lucia Murat, exibindo 34 dos mais de 65 filmes da diretora, que percorrem feridas abertas de nossa história recente. A mostra será apresentada no Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro, de 28 de maio a 23 de junho, e contará com quatro debates em torno de temáticas relevantes abordadas por Murat. O primeiro, sobre ditadura e memória, será na abertura, às 18h30, com a participação da curadora Denise Lopes e de três ex-presas políticas: a historiadora Jesse Jane, a socióloga Dulce Pandolfi e a própria cineasta Lucia Murat. A mediação será feita pelo jornalista Ancelmo Gois.

Em um cenário de instabilidade política no Brasil e no mundo, a mostra propõe um convite à reflexão por meio das obras da cineasta e ex-jornalista, cuja filmografia entrelaça memória, experiências pessoais, ficção e realidade histórica. Ao longo de quase um mês, o público poderá assistir a 13 longas-metragens, 2 filmes de média e curta-metragem, além de 19 episódios em vídeo, organizados em quatro módulos temáticos: Ditadura e Memória, Povos Originários, Questões Femininas e Desigualdades. A programação será acompanhada por debates com artistas, ativistas e intelectuais, ampliando o diálogo proposto pelos filmes.

Lucia Murat soma 14 longas-metragens feitos exclusivamente para as salas de cinema, consolidando-se como a cineasta latino-americana com a maior produção no formato. Em grande parte desses trabalhos, assinou simultaneamente a direção, o roteiro e a produção. Premiada em diversos festivais internacionais e nacionais, como Chicago, Miami, Huelva, Havana, Moscou, Mar del Plata, Festival do Rio, Brasília e Gramado, Lucia teve seu último filme, “Hora do Recreio” (2025), laureado com a Menção Especial do Júri Jovem, na Mostra Generation 14 Plus, da Berlinale de 2025, em Berlim, na Alemanha. Aos 76 anos, a cineasta segue usando o audiovisual como meio de conscientização social.

A obra de Lucia é atravessada por uma série de marcas estilísticas e temáticas recorrentes: como a dissolução das fronteiras entre os formatos cinematográficos, presente desde seu primeiro longa-metragem, o enfoque na memória, a narrativa desconstruída e a busca por trazer à tona comunidades e temas geralmente marginalizados ou silenciados.

A cada semana, o evento terá uma temática central para reunir as obras de Murat e direcionar o debate:

Ditadura e Memória (28 de maio): A diretora revisita experiências vividas durante o regime militar, explorando lembranças e traumas por meio de personagens femininas e narrativas que misturam realidade e ficção.

Povos Originários (8 de junho): Filmes que destacam a diversidade cultural indígena e o olhar respeitoso da cineasta sobre essas comunidades, suas tradições e desafios contemporâneos.

Questões Femininas (15 de junho): O protagonismo das mulheres aparece sob diferentes perspectivas, abordando temas como maternidade, envelhecimento e relações afetivas.

Desigualdades (21 de junho): Obras que retratam o cotidiano de pessoas em contextos de vulnerabilidade social, com foco em trajetórias humanas e potentes.

Em todos os módulos, o estilo da diretora se destaca pela combinação entre diferentes linguagens artísticas — como teatro, dança e artes visuais — e pela forma como transforma histórias individuais em retratos universais, oferecendo ao público uma experiência sensível e reflexiva.

Depois do Rio, a mostra seguirá para o CCBB São Paulo, onde ocorrerá entre os dias 4 e 29 de junho.

Mostra Cinema de Resistência: um Olhar sobre o Brasil Invisível

Data: 28 de maio a 23 de junho (RJ) e 4 a 29 de junho (SP)

Entrada: gratuita, com retirada de ingressos a partir das 9h do dia de cada sessão/atividade, pelo site bb.com.br/cultura ou na bilheteria do CCBB