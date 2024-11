Segunda aula aberta do Lab Amazônias, do Matapi, acontece dia 4 de novembro, online e gratuita

A segunda aula aberta do Lab Amazônias – As Amazônias Contadas em Primeira Pessoa acontece nesta segunda-feira (04/11), às 19h ( horário Manaus). Thiago Briglia, produtor executivo, roteirista e diretor de Roraima, vai compartilhar estratégias de captação e produção, tendo como exemplos filmes financiados pelo FSA/Ancine. A aula é gratuita, via Zoom, e os interessados podem se inscrever no formulário disponível na bio do instagram do Matapi (@matapimercadoaudiovisual) ou no site oficial do evento (www.matapimercadoaudiovisual.com.br).

Briglia adianta que pretende apresentar estratégias de sustentabilidade no mercado audiovisual, incluindo diretrizes políticas de fortalecimento e desenvolvimento da cena audiovisual local, a partir do que vem sendo realizado em Boa Vista. Ele diz que o momento é uma ótima oportunidade para discutir a pluralidade cultural da região amazônica.

Rodada de Negócios

As inscrições para as Rodadas de Negócios do mercado Matapi seguem abertas até às 18h do dia 6 de novembro, próxima quarta-feira, no site do evento, http://matapimercadoaudiovisual.com.br, com investimento de R$ 50 por produtora.

Nas Rodadas, os participantes terão a oportunidade de apresentar seus projetos e/ou produtos aos players convidados, como executivos de canais, produtores, distribuidores, programadores de streaming nacionais e internacionais, como já fez Thiago Briglia em edições anteriores.

O Matapi acontece de 26 a 29 de novembro, no Palacete Provincial, na Praça Heliodoro Balbi, no centro de Manaus. As Rodadas de Negócios ocorrerão no dia 28 de novembro, das 10h30 às 12h e das 14h às 18h. Cada expositor terá até 20 minutos para apresentar seu projeto a cada player.

O evento é promovido pela Leão do Norte Produções e Casa Ninja Amazônia, com apoio do Projeto Paradiso.