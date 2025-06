“Os Afro-Sambas: O Brasil de Baden e Vinicius” estreia na Max

O documentário “Os Afro-Sambas: O Brasil de Baden e Vinicius” estreia, no dia 24 de junho, na plataforma de streaming Max, que em breve se tornará HBO Max, e no canal HBO. A prévia revela imagens inéditas dos bastidores e dos depoimentos que compõem a produção, além de elementos que evidenciam a força e relevância cultural do álbum, lançado em 1966. O filme é uma coprodução da Rinoceronte Entretenimento e tem direção e roteiro assinados por Emílio Domingos.

Considerada um dos maiores símbolos da música brasileira, “Canto de Ossanha” dá início ao disco e traduz a essência estética e espiritual da obra. Assim como outras faixas marcantes, como “Tempo de Amor”, “Canto de Iemanjá” e “Canto de Xangô”, a música reflete a união entre a força da conexão ancestral, da espiritualidade, das tradições afro-brasileiras e a busca por liberdade criativa que molda todo o disco.

A produção, gravada em locações no Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, traz imagens de arquivo raras, entrevistas inéditas e reconstruções emocionantes, além de registros de uma viagem pela história, pelos sons e pelo contexto social que moldaram a obra, componentes que a tornaram símbolo da música popular brasileira.

Antes da estreia oficial, o documentário, que já passou pelo Festival do Rio, foi também exibido no Festival Brasileiro de Cinema de Paris, evento que há mais de duas décadas celebra a produção cinematográfica nacional na capital francesa. O documentário também fez parte da competição do 17º In-Edit (Festival Internacional do Documentário Musical), em São Paulo.

“Os Afro-Sambas: O Brasil de Baden e Vinicius” é uma coprodução da Warner Bros. Discovery com a Rinoceronte Entretenimento. O documentário tem produção de Renata Leite e Diogo Pires Gonçalves e com supervisão de Sergio Nakasone, Adriana Cechetti e Marina Pedral por parte da Warner Bros.