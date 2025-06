Terminam as filmagens de “Talismã”, de Thais Fujinaga

Foto © André Luiz de Luiz

Foram concluídas as filmagens do longa “Talismã”, nova obra da cineasta Thais Fujinaga, diretora de “A Felicidade das Coisas” (2021). Rodado em locações de Porto Alegre e Guaíba, no Rio Grande do Sul, o filme é uma produção da Vulcana Cinema, em parceria com a Vitrine Filmes e a Syndrome Films.

“Talismã” acompanha a história de Tereza, uma dançarina carioca talentosa, mas que nunca conseguiu alcançar o sucesso que sonhava. A vida da protagonista entra em crise, quando sua filha de seis anos, Pina, começa a ganhar destaque em um reality show infantil. O roteiro é coescrito por Fujinaga e pela atriz Fernanda Chicolet, que interpreta a personagem principal e também assina a ideia original do projeto. No currículo, Chicolet traz filmes como “Paredes Nuas” (2009), “Raia 4” (2019), “O Livro dos Prazeres” (2020) e o curta “Demônia: Um Melodrama em 3 Atos” (2016).

O elenco reúne ainda nomes como o veterano Stepan Nercessian, conhecido por trabalhos marcantes no cinema e na televisão; Allan Souza Lima, visto em produções como “Aquarius” (2016) e “Cangaço Novo” (2023); e a atriz mirim Sophia Fuggacy, que, aos sete anos, faz sua estreia no cinema. O jornalista e crítico de TV Chico Barney, conhecido por seus comentários sobre reality shows, faz uma participação especial.