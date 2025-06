“Cyclone”, de Flávia Castro, é selecionado para o Festival de Munique

O filme brasileiro “Cyclone”, da diretora Flávia Castro (“Deslembro”, “Diário de uma Busca”), foi selecionado para a mostra CineRebels, que celebra produções radicais, experimentais e surpreendentes, da 42ª edição do Festival de Munique.

Uma produção da Mar Filmes e Muiraquitã Filmes, em coprodução com a VideoFilmes, “Cyclone” terá sua primeira exibição no festival alemão em 30 de junho, no Theatiner Filmkunst, seguida de um debate com a diretora.

Com distribuição já garantida no Brasil pela Bretz Films, “Cyclone” traz Luiza Mariani (“Todas as Canções de Amor”) reprisando o papel de Dayse, escritora brasileira popularmente conhecida como Miss Cyclone, quem a atriz já interpretou no teatro. Inspirado livremente nas obras “O Perfeito Cozinheiro das Almas deste Mundo”, de Oswald de Andrade, e “Neve na Manhã de São Paulo”, de José Roberto Walker, o longa retrata o espírito livre e desafiador desta operária que, na São Paulo do início do século XX, luta para ter sua voz reconhecida – tanto enquanto dramaturga, quanto como mulher, dona do próprio corpo.

Além de Mariani, o elenco de “Cyclone” ainda conta com Eduardo Moscovis (“Ela e Eu”), Karine Teles (“Benzinho”), Luciana Paes (“Sinfonia da Necrópole”), Magali Biff (“Pela Janela”) e Ricardo Teodoro (“Baby”).

“Cyclone” é um projeto pessoal para Mariani, que há 20 anos trabalha para tirar o filme do papel e levá-lo para as telonas. Não à toa, além de protagonizá-lo, ela também assina seu roteiro ao lado de Rita Piffer e serve como produtora, junto com Joana Mariani e Eliane Ferreira.

A trama apresenta Dayse como uma operária que divide seu tempo entre seu trabalho na gráfica, onde garante seu sustento, e sua paixão pela dramaturgia. Colaborando em segredo com o diretor Heitor Gamba, com quem mantém um romance entre um ensaio e outro, ela vê uma oportunidade de seguir carreira em tempo integral como autora ao se inscrever para uma bolsa de estudos em Paris. No entanto, ela precisará encarar todo tipo de empecilho para realizar seu sonho, desde o preconceito da academia com peças assinadas por mulheres até a notícia de uma gravidez inesperada.

Dayse é baseada na vida da Miss Cyclone, única mulher a assinar o “O Perfeito Cozinheiro das Almas deste Mundo”, diário coletivo da garçonnière mantida por Oswald de Andrade, no centro de São Paulo, na década de 1910. Outros nomes que também aparecem na publicação são Guilherme de Almeida, Menotti del Picchia e Monteiro Lobato, todos usando pseudônimos.