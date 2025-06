“Vitória”, com Fernanda Montenegro, abre o 4º Festival de Cinema Brasileiro em Lima, nesta sexta-feira

Chega ao Peru este mês a 4ª edição do Festival de Cinema Brasileiro em Lima, no CCPUCP, de 20 a 25 de junho.

O festival começa na sexta-feira às 16h, com uma sessão especial em homenagem ao maestro brasileiro João Carlos Martins, considerado um dos maiores intérpretes de Bach no mundo, em que terá a exibição de “João – O Maestro”, de Mauro Lima.

A abertura oficial do evento está marcada para às 18h30 com “Vitória” (foto), filme dirigido por Andrucha Waddington e estrelado por Fernanda Montenegro. Ao todo, serão 10 longas-metragens contemporâneos, entre dramas, romance, biografia, comédia e documentário.

Entre os destaques do festival está o documentário “Milton Bituca Nascimento”, de Flavia Moraes, lançado este ano, sobre a carreira e a turnê de despedida de Milton Nascimento, um dos maiores intérpretes e compositores da música brasileira. O filme mostra a dimensão mundial de Milton, capta a comoção que ele provoca nos fãs, explora a forte carga espiritual de sua obra e investiga as origens de sua musicalidade nas entranhas do Brasil profundo.

O festival traz também “Malu”, de Pedro Freire, drama premiado no Festival do Rio de 2024 como Melhor Longa de Ficção, Melhor Roteiro, Melhor Atriz e Melhores Atrizes Coadjuvantes, além de selecionado para o Sundance Film Festival. No filme, Malu, uma atriz desempregada de 50 anos, vive das lembranças de seu passado glorioso e divide uma casa decadente em uma favela do Rio de Janeiro com sua mãe conservadora. Ao mesmo tempo, ela tem que lidar com o relacionamento conturbado com sua própria filha.

Outro destaque é o drama “A Vilã das Nove”, de Teodoro Poppovic. O nome é uma alusão ao tradicional horário de exibição das principais novelas da TV aberta brasileira. No filme, Roberta está na melhor fase da vida. Recém-separada, vive ao lado da filha Nara e desfruta de uma liberdade que há muito tempo não experimentava. Até que ela vai a uma festa a convite de um aluno e assiste à estreia da novela “A Má Mãe”, de um autor consagrado. A atração torna-se um sucesso imediato de audiência. Mas há algo familiar para Roberta. Ela descobre que a trama da obra é baseada na sua vida. E o pior, ela é a vilã da novela.

“Vitória”, de Andrucha Waddington, também está entre as principais atrações deste ano. O filme é baseado em fatos reais. Uma idosa solitária, angustiada com a violência que começa a se instalar em seu bairro e em conflito com os vizinhos, começa a filmar da janela de seu apartamento. Durante meses, ela registra em vídeo a movimentação de traficantes na região, com a intenção de auxiliar a polícia.

Completam a mostra os filmes “Retrato de um Certo Oriente”, de Marcelo Gomes, baseado na obra homônima do escritor Milton Hatoum, sobre a imigração de dois irmãos do Líbano para a Amazônia, no final dos anos 50; “Kasa Branca”, de Luciano Vidigal, inspirado em fatos reais, sobre a história de três adolescentes negros que vivem na periferia do Rio de Janeiro e o relacionamento de um deles com avó que sofre de Alzheimer; “A Metade de Nós”, de Flávio Botelho, sobre um casal de terceira idade que acaba de perder o único filho e busca as motivações para se livrar de qualquer culpa diante da tragédia familiar; “Oeste Outra Vez”, de Erico Rassi, que acompanha a história de dois homens cuja trajetória se entrelaça de forma trágica: ambos, abandonados pela mesma mulher, despertam uma rivalidade intensa e destrutiva; e “Evidências do Amor”, comédia de Pedro Antonio Paes e Zaga Martelleto, que acompanha a história de um casal que se apaixona após cantar a música Evidências – um dos maiores hits populares brasileiros – juntos em um karaokê.