Mostra de Cinema de Tiradentes ganha edição especial em Paris, na França

Próxima de completar 30 anos, a Mostra de Cinema de Tiradentes, o mais importante e maior evento dedicado ao cinema brasileiro contemporâneo, vai ganhar uma edição especial na mítica cidade de Paris, capital da França e a terra onde o cinema foi inventado. Entre os dias 3 e 7 de abril, o público parisiense terá a oportunidade de conhecer uma seleção de 12 filmes brasileiros que representam a diversidade, experimentação e ousadia da produção do país nos últimos anos. As sessões acontecem em diferentes espaços culturais da cidade, entre eles o Cinéma L’Ecran, Cinéma Le Méliès, a Cinemateca Francesa e a Salle Langevin.

No contexto da programação do Festival Regards Satellites, a Mostra Tiradentes França tem por objetivo promover o diálogo entre cinematografias, ampliar o intercâmbio com o país europeu e fortalecer a circulação internacional do cinema brasileiro.

A programação em Paris tem sessão de abertura no Cinéma L’Ecran, no dia 3, quando serão exibidos o curta mineiro “Fantasmas”, de André Novais Oliveira, e o longa cearense “Estrada para Ythaca” (foto), de Guto Parente, Luiz Pretti, Ricardo Pretti e Pedro Diógenes. No dia 4, o Cinéma Le Méliès exibe o longa “É Rocha e Rio, Negro Leo”, de Paula Gaitán (SP), que consiste numa imersão sensorial na musicalidade de Negro Leo e na paisagem do Rio de Janeiro.

Nos dias seguintes, a programação segue com filmes que refletem distintas abordagens da produção brasileira, num recorte bastante diversificado. No dia 5 de abril, serão exibidos os curtas “A Maldição Tropical”, de Luisa Marques e Darks Miranda (RJ), “Quando Aqui”, de André Novais Oliveira (MG), “Vando Vulgo Vedita”, de Leonardo Mouramateus e Andréia Pires (CE), e os longas “O Quadrado de Joana”, de Tiago Mata Machado (MG), e “Pacific”, de Marcelo Pedroso (PE). Em seguida, acontece um debate com a pesquisadora e programadora Bia Rodovalho.

O dia 6 de abril tem dois longas mineiros “A Vizinhança do Tigre”, direção de Affonso Uchôa (MG), e “Baronesa”,de Juliana Antunes (MG), com a presença dos diretores para debates após as sessões. A programação se amplia com a sessão “Saint-Denis por Lincoln Péricles, uma Cinexperiência Cinematográfica em Curso”, atração especial que integra o projeto do cineasta, morador do Capão Redondo, na periferia de São Paulo, e artista residente em Saint-Denis. Na ocasião, ele vai compartilhar registros, reflexões e materiais de seu processo de criação na cidade francesa, estabelecendo um diálogo entre sua trajetória no Brasil e a experiência na França. O dia se encerra com “Kickflip”, de Lucca Filippin (SP). No dia 7 de abril, a Cinemateca Francesa tem sessão do longa “Batguano”, de Tavinho Teixeira (PB), seguido de debate.

Ainda, no dia 9 de abril, a Salle Langevin recebe, das 18h às 20h, uma conversa especial com os curadores Cléber Eduardo e Francis Vogner dos Reis, intitulada “No coração da Mostra de Tiradentes: que convergências existem entre a prática crítica e a programação deste festival de cinema?”. O debate vai tratar de intersecções entre curadoria e crítica cinematográfica, considerando a proposta de Tiradentes de apresentar filmes que desafiam convenções narrativas e estéticas. O encontro integra um seminário interuniversitário sobre crítica, organizado por Cécile Sorin (Université Paris 8), Hervé Joubert-Laurencin (Université Paris-Ouest-EHESS), Marc Cerisuelo (Université Paris-Est) e Antoine de Baecque (ENS Ulm), inserido numa programação mais ampla sobre a reflexão e crítica.

A programação completa e informações sobre os debates estão disponíveis no site oficial da Mostra de Tiradentes, www.mostratiradentes.com.br.