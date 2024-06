Segunda temporada da série “Brasil Visual” explora os impactos sociais na produção artística

A pandemia de Covid-19, as manifestações políticas que tomaram conta do país e o uso da inteligência artificial foram acontecimentos que impactaram a sociedade nos últimos anos. Os artistas reagem a esses acontecimentos nas obras que vêm criando, sejam pinturas, esculturas, instalações, performances ou trabalhos de videoarte. A segunda temporada da série “Brasil Visual”, de Rosa Melo, chega ao Curta! com exclusividade para mostrar como aqueles eventos afetaram as artes visuais brasileiras.

Dividida em 13 episódios, a série traz eixos temáticos como “Do Invisível”, “Insubordinação” e “Distópicos do Presente”. O primeiro invoca as vozes ancestrais que permeiam a criação dos artistas; o segundo foca nos corpos em luta que constituem o campo de florescimento das criações; e o terceiro, na arte de desfuncionalizar os comandos da tecnologia contemporânea. A produção traz entrevistas com artistas, pesquisadores, povos indígenas, povos de terreiros, entre outros.

No primeiro episódio, “Memórias: Fragmentos do Invisível”, os artistas Cildo Meireles, Denilson Baniwa (foto), Novíssimo Edgar, Rosana Paulino, Sallisa Rosa e Xadalu Tupã Jekupé, e o pedagogo Luiz Rufino comentam sobre os apagamentos e salvamentos culturais da história do Brasil e como isso se relaciona com a produção artística do país ao longo dos anos.

O movimento de resgate cultural é o que guia o primeiro episódio da nova temporada. Nele, são exibidas diversas imagens das obras produzidas pelos artistas participantes, e o público é convidado a visitar locais importantes para a cultura brasileira, que foram esquecidos e estão sendo recuperados recentemente. Um deles é o Cais do Valongo, cenário da conversa entre o músico, artista e apresentador da série, Cabelo, e o pedagogo Luiz Rufino.

Localizadas na Zona Portuária do Rio de Janeiro, as ruínas do que era o local de embarque e desembarque de pessoas escravizadas no Brasil foi redescoberto em uma escavação realizada em 2011. A área, assim como os objetos encontrados nela, receberam o título de Patrimônio Histórico da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

“Brasil Visual” é uma produção da Rosa Melo Produções Artísticas, viabilizada pelo Curta! através do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). A série também pode ser vista no CurtaOn – Clube de Documentários, disponível no Prime Video Channels, da Amazon, na Claro TV+ e no site oficial da plataforma (CurtaOn.com.br), um dia depois da estreia no canal. A exibição é no dia temático Terças das Artes, 25 de junho, às 20h30.

A pré-estreia da série acontece neste sábado, dia 22 de junho, a partir das 17h, na Praça Luís de Camões (Praça do Russel), na Glória, no Rio Janeiro, em um evento gratuito e aberto ao público, com exibição de três episódios, bate-papo com alguns participantes da série e a presença de DJs convidados, além de pocket show com o artista Cabelo.