Com roteiro assinado por Walter Salles, “A Contadora de Filmes” estreia nesta quinta

“A Contadora de Filmes” (La Contadora de Películas), dirigido por Lone Scherfig, é uma adaptação do best-seller homônimo de 2009 do autor chileno Hernán Rivera Letelier, que conta a história da pequena María Margarita, que tem o cinema como válvula de escape. O longa conta com roteiro assinado a seis mãos por Walter Salles, Isabel Coixet e Rafa Russo.

Ambientada em uma cidade mineira no deserto do Atacama, no Chile, o filme acompanha a família da María Margarita, a mais nova de quatro irmãos, depois que um acidente de trabalho impede que seu pai volte ao trabalho. Com o orçamento do lar comprometido, a solução para que eles não deixem de ir ao cinema, o lazer preferido de toda a família, é pagar para que ao menos um dos filhos assista a um filme e, depois, conte para todos a história. É assim que a pequena protagonista descobre seu talento extraordinário para narrar. Aos poucos, sua maneira de contar histórias, dramática e cheia de humor, conquista toda a vila e, quando menos espera, muda até a sorte daqueles que mais ama.

Estrelado por Antonio de La Torre, Sara Becker, Berénice Bejo e Daniel Brühl, “A Contadora de Filmes” estreia nos cinemas em 28 de novembro, com distribuição da Diamond Films.