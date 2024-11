Documentário retrata o pioneiro do Glam no Brasil, Edy Star

Edy Star, o pioneiro do Glam no Brasil, tem uma trajetória marcada por glamour e polêmica. Ícone da contracultura underground brasileira, o documentário “Antes que me Esqueçam, meu Nome É Edy Star”, dirigido por Fernando Moraes, revela sua personalidade libertária e inovadora. Com histórias inéditas da música brasileira por meio de depoimentos de artistas e músicos, como Caetano Veloso, Zeca Baleiro e DJ Zé Pedro, o filme estreia nos cinemas no dia 28 de novembro, com distribuição da Lança Filmes.

Edy Star é um ícone multifacetado: cantor, compositor, ator, dançarino, produtor teatral, apresentador de televisão e artista plástico. Com uma carreira marcada pela ousadia e pelo pioneirismo, ele representa uma era vibrante e irreverente do cenário musical brasileiro.

O documentário foi exibido, recentemente, no Festival MixBrasil, em São Paulo.