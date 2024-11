Novo filme de Anna Muylaert chega ao circuito comercial

Foto © Aline Arruda

“O Clube das Mulheres de Negócios”, nova obra da diretora Anna Muylaert (“Que Horas ela Volta?”, “Mãe Só Há Uma”), estreia nos cinemas no dia 28 de novembro, com distribuição da Vitrine Filmes, trazendo uma mistura entre comédia e suspense.

Com tom de sátira e muito bom humor, mas sem deixar de lado as críticas sociais, “O Clube das Mulheres de Negócios” traz situações absurdas que fazem o espectador se questionar sobre as estruturas de poder vigentes, problematizando o machismo e classismo enraizados na nossa sociedade.

A inversão dos papéis de gênero – com as mulheres exercendo autoridade, enquanto os homens são moldados para uma postura de submissão – é apenas o começo de uma série de imagens e reflexões propostas ao longo do filme. À medida que a história vai escalando, surgem as onças que conectam todas as outras instâncias da narrativa, simbolizando o poder que transcende às rígidas divisões estabelecidas pela sociedade.

O longa conta com um grande elenco composto por nomes conhecidos do teatro, cinema e televisão brasileiros, sobretudo no universo da comédia. Entre eles estão os protagonistas Luís Miranda, dando vida ao renomado “fotógrafo homem” Jongo, e Rafael Vitti, como seu inexperiente e ingênuo colega Candinho. Eles serão as presas das mulheres de negócios Cristina Pereira, interpretando Cesárea, presidente do Clube e Louise Cardoso como sua fiel escudeira, Brasília. Irene Ravache interpreta a quatrocentona Norma, com seu marido submisso André Abujamra, 20 anos mais novo. Também fazem parte do Clube Katiuscia Canoro, vivendo Zarife, uma mulher destemperada que quer ser presidente do Brasil e suas obedientes sobrinhas Maria Bopp e Verônica Debom. Grace Gianoukas dá vida à vaqueira predadora Yolanda, que traz a tiracolo seu marido troféu, Jadeson, Tales Ordjaki – 40 anos mais jovem. Shirley Cruz interpreta a milionária líder evangélica Bispa Patrícia, Polly Marinho é a cantora de funk hypada Kika e Helena Albergaria faz a misteriosa advogada Fay Smith. Aos 80 anos de idade, Ítala Nandi volta às telas como a conquistadora Donatella.

“O Clube das Mulheres de Negócios” é uma produção da Glaz e África Filmes, com coprodução da Globo Filmes e Riofilme e apoio da Vetor Zero, Cinefilm e TV Group. A distribuição do filme tem o apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro através da Lei Paulo Gustavo. A produção contou com recursos do BRDE/FSA e ANCINE.