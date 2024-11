Longa de Leonardo Barcelos aproxima documentário e performance artística

“Corpo Presente”, novo filme do diretor Leonardo Barcelos, chega aos cinemas em 28 de novembro, com distribuição da Embaúba Filmes. A produção é um documentário bastante original que, conforme destrincha as muitas maneiras de interpretar o corpo humano, introduz o espectador a um vocabulário visual rico e particular. Desta forma, ainda que seu tema central seja a matéria, “Corpo Presente” é um filme igualmente sobre identidade, cultura e sociedade.

Para abordar o corpo humano para além da carne que nos forma – ou seja, como expressão individual, artística e política em constante interação com o espaço e o outro –, Barcelos colhe depoimentos de artistas, teóricos e grandes personalidades, entre os eles, Ailton Krenak e Erika Hilton. Contudo, o fio condutor desta narrativa é uma protagonista fictícia, cujas experiências pessoais e confissões são a porta de entrada para o que é universal a todo ser humano, isto é, nossa existência física e simbólica no mundo.

Parte de um projeto mais extenso do diretor, chamado Trilogia do Corpo, “Corpo Presente” une reflexão e performances artísticas, conforme cria uma experiência estética que apela para todos os sentidos, inclusive o tato. Assim, Barcelos constrói uma discussão complexa não só pela qualidade e extensão da sua pesquisa. Afinal, experimental e subjetivo por essência, “Corpo Presente” faz da arte seu vetor e seu propósito.