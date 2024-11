“Praia Formosa” narra a jornada de mulher oriunda do Reino do Congo

Foto © Flávio Rebouças

“Praia Formosa”, de Julia De Simone, estreia nos cinemas de todo o Brasil, no dia 28 de novembro. O longa narra a jornada de Muanza, uma mulher oriunda do Reino do Congo, traficada para o Brasil no século XIX, que desperta nos dias atuais no Rio de Janeiro. Ao se deparar com uma cidade onde o passado e o presente colidem, Muanza embarca em uma busca profunda por suas origens e pela compreensão de sua própria história. A trama, que vai além do Rio de Janeiro como produto turístico, entrelaça passado e presente da história da cidade e escancara suas feridas e contradições.

O elenco de “Praia Formosa” é composto por Maria D’Aires, Samira Carvalho e Mãe Celina de Xangô, gestora do Centro Cultural Pequena África e ativista da preservação do Cais do Valongo. A atriz portuguesa Lucília Raimundo dá vida à protagonista Muanza, uma mulher que transita entre o passado e o presente do Rio de Janeiro. A diversidade linguística do filme, falado em português e nas línguas kikongo e kimbundo, reflete a pluralidade de vozes e reforça a complexidade das influências coloniais e culturais que moldam o Rio e o Brasil.

O filme aborda a “Pequena África”, um local de resistência e irmandade, frequentemente invisibilizado, trazendo à tona a luta contra os apagamentos históricos e urbanos.

O longa é uma coprodução da Anavilhana (MG), Mirada Filmes (RJ) e Uma Pedra no Sapato (Portugal) e tem distribuição da Olhar Filmes.

De 26 de novembro a 9 de dezembro, a Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM) apresenta uma retrospectiva dedicada à cineasta carioca Julia De Simone, oferecendo ao público um panorama completo da trajetória da diretora.

Os filmes serão exibidos de forma online, gratuita e para todo o Brasil no site da Cinemateca do MAM. A programação completa pode ser conferida aqui.

Para complementar a programação, a retrospectiva promove duas lives com a diretora e convidados, que serão transmitidas nos canais do YouTube da Cinemateca do MAM e da Olhar Filmes.