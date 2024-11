Documentário sobre operação de apoio à produção agrícola do MST estreia nos cinemas

Pode o capitalismo ser humanizado? Pode o capitalismo ser reformado por dentro sem transformações radicais na esfera social? “De Quanta Terra Precisa o Homem?” trata do encontro improvável de um ex-banqueiro com o principal movimento social da América Latina. A singularidade da travessia de Eduardo Moreira, sua guinada ética e política, permite a formulação de uma operação no mercado financeiro capaz de revolucionar a produção agrícola do MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra) e servir de modelo a outras iniciativas populares.

O documentário, realizado pelo Instituto Conhecimento Liberta, tem direção do historiador Adilson Inácio Mendes.

Entre os entrevistados estão Ademar Suptitz, Boca Rodrigues, Ceres Hadish, Ciro Gomes, Claudineia Quadros, Danielle Cazarotto, Diego Moreira, Eduardo Moreira, Heleni Terezinha De Lima, Isabel Cristina Ribeiro Dalenagare, Jaques Pellens, Jiziele Fernanda Marcon, João Pacífico, João Pedro Stédile, Julcemir Fernando Marcon, Jussimar Luís Dalenagare, Leda Paulani, Lúcia Marlei Rodrigues, Luiz Gonzaga Belluzzo, Luiz Inácio Lula Da Silva, Marcos Vanderlei Dos Santos, Maria Naldete Manfron, Miguel Stédile, Miriam Manfron, Nelson Krupinski, Osmar “Perito” Moisés De Moura, Patrícia Zanetti Móia Soares, Priscila Lazaretti Picolotto, Rodrigo Moreira, Roseli Pereira De Campos, Seleni De Fátima De Lima, Sidnei Santos, Tainara Aschi, Valdemil Pereira.

O filme será lançado nos cinemas no dia 28 de novembro, com distribuição da Lira Filmes.