“Chuva de Likes”, série documental da Popcon Films e NBCUniversal International estreia no E! Entertainement

Na quinta-feira, dia 3 de julho, às 22h, o E! Entertainment estreia a primeira temporada da série “Chuva de Likes”, produzida pela Popcon Films e NBC Universal International, sobre o mundo dos influenciadores digitais de diversas áreas. A atriz e influencer Fernanda Concon conduz os bate-papos informais com blogueiros, criadores de conteúdo, produtores, especialistas em marketing digital e pesquisadores de mídias sociais, para falar sobre sucesso, criatividade, rotina diária, relação com internautas e outros assuntos da profissão.

A série tem seis episódios com os temas beleza, moda, humor, fitness, lifestyle e reality shows. Em cada um deles, Fernanda conversa com quatro influenciadores com tamanhos diferentes de engajamento: precursor, macro, micro e nano. São nomes como Silvia Braz, Camila Coutinho, Marco Luque, Bruna Vieira, Jana Rosa, Marcio Atalla e Gabi Prado.

A busca de Fernanda por respostas é feita com muito humor, trazendo para o público informações interessantes e curiosas sobre esse universo digital sob olhar também de experts, como a maquiadora Vanessa Rozan, o jornalista Chico Barney, o diretor artístico Paulo Borges, criador da São Paulo Fashion Week, o publicitário Luiz Lara, o humorista Marcelo Madureira, entre outros.

“Chuva de Likes” traz mulheres em funções de destaque – produção executiva, apresentação, direção, roteiro, direção de produção, figurino, coordenação executiva, assistência de direção, assessoria jurídica, montagem, finalização de som e imagem.

O doc-reality reforça, assim, o compromisso do E! Entertainment com a inclusão, pilar da ação global da NBC Universal e da campanha pioneira Vozes do E!, iniciada em 2019, que tem foco no empoderamento feminino e abre espaço a todos os indivíduos da sociedade, especialmente às mulheres, independentemente de raça, gênero, idade e padrões de beleza.