São Paulo Audiovisual Hub traz profissionais de Cannes, Berlim, TorinoFilmLab e outros grandes nomes do mercado internacional

O São Paulo Audiovisual Hub, iniciativa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, traz à capital alguns dos principais nomes do mercado audiovisual internacional. Profissionais que lideram festivais como Cannes, Berlim, Locarno e Rotterdam, além de instituições de renome no desenvolvimento de projetos, como o prestigiado TorinoFilmLab, participam de uma intensa programação formativa composta por oficinas, workshops, debates e mentorias, que acontece de 3 a 13 de julho, na Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP).

Entre os destaques está o TorinoFilmLab, uma das mais respeitadas instituições globais na formação e desenvolvimento de projetos audiovisuais. Seus representantes, Síle Culley e Nicolò Gallio, são especialistas em estratégias de público e marketing para filmes e séries, com experiência em projetos premiados em Cannes, Berlim, Veneza e Sundance. Também participam Enrico Vannucci e Ella Kohn, da Talent Generator Factory, voltada ao desenvolvimento de curtas; Vannucci integra ainda o comitê de seleção do Festival de Locarno, enquanto Kohn é cineasta com filmes exibidos em mais de 50 festivais internacionais.

O evento conta ainda com Raphaëlle Cittanova, gerente de indústria do Cannes Docs — braço do Marché du Film no Festival de Cannes —, e Jacqueline Nsiah, programadora da Berlinale e uma das maiores especialistas em cinema africano no circuito global. Susana Santos Rodrigues, que atua no Festival de Rotterdam, IndieLisboa e no comitê do Hubert Bals Fund, também compõe o time de mentores. Completam o grupo Ana Marques, diretora executiva da Portugal Film Commission; Queralt Pons, consultora da MoreThan Films e especialista na captação de fundos europeus; e Gugi Gumilang é programador do HotDocs e diretor do In-Docs/Docs by the Sea e mentor de projetos selecionados nos principais mercados internacionais.

Com mais de 90 atividades, entre debates, palestras, mesas redondas, masterclasses e exibições, destaca-se a participação de Glenn Gainor (foto), executivo da Amazon Studios, que ministrará uma masterclass inédita sobre o futuro do entretenimento, no dia 9 de julho, das 20h às 21h.

O São Paulo Audiovisual Hub tem em sua programação a exibição dos filmes restaurados, com recursos da Lei Paulo Gustavo, “A Mulher de Todos”, de Rogério Sganzerla (seguida de bate-papo com a atriz Helena Ignez) e “O Despertar da Besta (Ritual dos Sádicos)”, de José Mojica Marins (seguida de bate-papo com Marcelo Colaiacovo e Carlos Primati). Algumas atividades realizadas durante os 10 dias terão transmissão ao vivo pelo canal do Youtube do CultSP Play.

Durante a programação também será realizada uma Mostra de Cinema Indígena, com 11 filmes dirigidos por cineastas indígenas de diferentes povos, como Guarani, Kuikuro, Huni Kuin, Yanomami, Munduruku, Tukano, Tupinambá, Ikpeng e Guajajara. A mostra será exibida no dia 13 de julho, das 11h às 21h30.

A curadoria da mostra, que conta com filmes, documentários e videorreportagem, é assinada por Carolina Caffé, Kerexu Martim Guarani e Edivan Guajajara. Após a exibição de alguns filmes, haverá debate com realizadores, protagonistas e lideranças, são eles: Beka Munduruku, Edivan Guajajara, Oremé Ikpeng, Kerexu Martim, Richard Wera Mirim Guarani, Natália Tupi, Jera Guarani, Txai Surui, Thiago Guarani, Larissa Tucano, Beatriz Pankarai e Geni Núñez.

Realizado pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, em parceria com a Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA), e com apoio da Lei Paulo Gustavo, o evento reforça o compromisso do Governo do Estado com o fortalecimento da cadeia produtiva do setor audiovisual.

A programação completa e inscrições estão no site do evento, www.spaudiovisualhub.com.br