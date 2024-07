Mostra Sesc de Cinema abre inscrições para sua 7ª edição

A Mostra Sesc de Cinema – MSDC, uma das principais iniciativas de incentivo ao cinema independente no Brasil, abre inscrições para sua 7ª edição, no período de 2 a 22 de julho. Podem concorrer curtas, médias e longas-metragens ficcionais, documentais e animações, finalizados a partir de 1º de janeiro de 2022, que não tenham sido exibidos em circuito comercial. As obras selecionadas serão divulgadas em setembro. Além da oportunidade de exibição por todo o país, a mostra concederá prêmios em um valor total de até R$ 280 mil em licenciamentos.

Podem ser inscritos filmes do Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. As obras serão avaliadas por comissões estaduais formadas por profissionais do Sesc e especialistas convidados.

Serão selecionados 24 filmes, que comporão o Panorama Nacional, além de 10 produções voltadas a infância e juventude, que comporão o Panorama Infanto-Juvenil. Essas produções serão exibidas no evento de premiação, realizado no mês de novembro, em Belém (PA). Os demais filmes selecionados serão exibidos nos âmbitos de seus respectivos estados, com exceção da Região Norte, que realizará o Panorama Regional, composto pelas obras selecionadas nos estados participantes da região.

As inscrições são gratuitas e o edital está disponível em www.sesc.com.br/mostradecinema.