Exibido em mais de 100 festivais ao redor do mundo, “A Flor do Buriti” chega aos cinemas

Exibido em mais de 100 festivais ao redor do mundo e vencedor de catorze prêmios, entre eles o prêmio coletivo para melhor elenco na mostra Un Certain Regard do Festival de Cannes, “A Flor do Buriti”, de Renée Nader Messora e João Salaviza, estreia nacionalmente nos cinemas nesta quinta-feira, dia 4 de julho, com distribuição da Embaúba Filmes.

O filme traz um dos temas mais urgentes da atualidade: a luta dos Krahô, no norte do Tocantins, pela terra e as diferentes formas de resistência implementadas pelas comunidades indígenas no Brasil.

“A Flor do Buriti” atravessa os últimos 80 anos dos Krahô, trazendo para a tela um massacre ocorrido em 1940, onde morreram dezenas de pessoas. Perpetrado por dois fazendeiros da região, as violências praticadas naquele momento continuam a ecoar na memória das novas gerações.

O longa foi filmado durante quinze meses em quatro aldeias diferentes, dentro da Terra Indígena Kraholândia, e assim como no filme anterior da dupla, “Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos”, a equipe era muito pequena e se dividia entre indígenas e não indígenas. Relatos históricos baseados em conversas e a realidade atual da comunidade serviram de base para a construção da narrativa do filme.

Além do Festival de Cannes, o filme foi premiado em importantes festivais como Munique (Cinevision Award), Lima (Prêmio Signis), Mar del Plata (Prêmio Apima Melhor filme Latino-Americano), Festival dei Popoli (Melhor Filme), Huelva (Prêmio Especial do Júri e Prêmio Melhor Filme Casa Iberoamérica), RIDM Montreal (Prêmio Especial do Júri), Biarritz, Viennale e forumdoc.BH.