Mostra homenageia Al Pacino com 24 longas com o ator

Ícone indiscutível da indústria cinematográfica, Al Pacino será homenageado com a Mostra Pacino, no Centro Cultural Banco do Brasil em São Paulo, entre 6 de julho e 18 de agosto. A mostra já passou pelo CCBB RJ e também estará em cartaz no CCBB de Brasília.

No CCBB SP, a programação contará com 24 longas e um debate com dois convidados: Maria Fernanda Vomero e Vanderlei Bernardino. Além disso, haverá um curso sobre a história da atuação no cinema (com duração de 6 horas no total), que contemplará o método moderno de atuação nos Estados Unidos (EUA), onde se formou Al Pacino.

Na seleção de títulos da mostra estão alguns de seus trabalhos mais cultuados, como “Perfume de Mulher”, que lhe rendeu um Oscar em 1993, e filmes com interpretações consagradas, como a trilogia “O Poderoso Chefão” (foto), que acompanha sua ascensão e queda como um mafioso nos Estados Unidos. Além disso, formam parte da programação filmes que fez com Michael Mann: “Fogo Contra Fogo”, “O Informante” e “Um Dia de Cão”, de Sidney Lumet, que ganha sessão com acessibilidade (legendagem descritiva, audiodescrição e libras).

A mostra é, também, uma chance de (re)ver filmes menos famosos, mas nem por isso menores em sua carreira, como “Os Viciados”, de Jerry Schatzberg, lançado em 1971, no qual o ator faz seu primeiro protagonista, um viciado e traficante. Entre os longas que a mostra resgata, estão “O Espantalho”, de Jerry Schatzberg, e “Um Momento, uma Vida”, de Sidney Pollack.

Não poderiam ficar de fora filmes que levaram Al Pacino a indicações ao Oscar, como “Dick Tracy”, “Justiça para Todos”, “Um Dia de Cão” e “Serpico’. Fazem parte da mostra algumas de suas produções mais recentes, e também uma obra inédita nos cinemas brasileiros, como é o caso de “Maglehorn” (2015).

Em mais de 50 anos de carreira, Al Pacino esteve com notórios diretores, de Sidney Lumet e Brian De Palma a, mais recentemente, Martin Scorsese e Quentin Tarantino. O ator também foi para detrás das câmeras e dirigiu quatro longas-metragens que tratam do teatro, paixão eterna de Al Pacino.

A programação completa da mostra pode ser conferida em bb.com.br/cultura.

Mostra Pacino

Data: 6 de julho a 18 de agosto

Local: Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo – Rua Álvares Penteado, 112 – Centro Histórico – São Paulo/SP

Ingressos: gratuitos, disponíveis em bb.com.br/cultura e bilheteria do CCBB

Entrada acessível: Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e outras pessoas que necessitem da rampa de acesso podem utilizar a porta lateral localizada à esquerda da entrada principal