Festival Rio LGBTQIA+ traz 90 filmes brasileiros e internacionais ao CCBB e Instituto Cervantes

A 13ª edição do Rio LGBTQIA+ 2024 – Festival Internacional de Cinema, que acontece de 4 a 10 de julho exibirá mais de 90 filmes brasileiros e internacionais. Os filmes escolhidos pelo público e pelo júri serão premiados pela Naymovie e pelo CTAv – Centro Técnico Audiovisual.

O filme “Duino” (foto, EUA, Itália e Argentina), de Juan Pablo Di Pace e Andrés P. Estrada, abre o festival, no dia 4 de julho, no Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro. Os cinemas 1 e 2 do CCBB RJ, juntamente com o Instituto Cervantes RJ, serão os espaços de exibição do festival, que contará com a presença de diretores, produtores e atores dos filmes. Os participantes também poderão participar de debates e encontros que promovem uma discussão significativa sobre questões importantes para a comunidade LGBTQIA+.

Em colaboração com o Instituto Cervantes do Rio de Janeiro, o festival apresentará, ainda, o Ciclo Espanhol FanCineQueer: Infâncias e o Vale RioLGBTQIA+, a feira de artes, e a Mostra Indígena LGBTQIA+ que está online em www.riolgbtqia.com.br, onde a programação completa do evento pode ser consultada.