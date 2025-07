Série protagonizada por José Loreto e Carol Castro reúne nomes consagrados do futebol

A partir do dia 9 de julho, “Jogo Cruzado” estará disponível no Disney+. A série, protagonizada por Carol Castro e José Loreto, promete boas risadas e emoção aos apaixonados pelo esporte mais popular do Brasil, o futebol.

Com participações especiais de craques como Cafu, Bebeto, Casagrande, Mauro Naves, entre outros, a produção, que conta com direção geral de Pedro Amorim e direção de episódio de Maria Farkas, mistura humor, bola na rede, bastidores do jornalismo esportivo e muitos conflitos entre os personagens principais.

A produção conta com oito episódios e apresenta Matheus (José Loreto) e Elisa (Carol Castro), inimigos declarados. Ela é uma jornalista esportiva talentosa e de pavio curto; ele é um artilheiro de futebol famoso por suas farras fora de campo. Quando um problema de saúde força o jogador a interromper sua carreira, Elisa recebe a chance de apresentar seu primeiro programa de esportes — com uma condição: dividir a bancada com seu maior desafeto.

Além dos grandes nomes do esporte, o elenco de “Jogo Cruzado” conta ainda com Leandro Ramos (Lucca), Luciana Paes (Suzana), Gabriel Santana (Kauê), Danilo Moura (Pira), Aline Dias (Milla), Nando Cunha (Cledir), Ravel Cabral (Laércio) e Roberto Birindelli (Ernesto).

Produzida pela Intro Pictures e criada por Ariana Saiegh, a série é roteirizada por Álvaro Campos, Flavia Boggio, Leandro Muniz e Camila Kertzman, com redação final de Álvaro Campos, atuando também como chefe de sala. “Jogo Cruzado” é desenvolvida por Cabe Bossi e Pol Bossi.