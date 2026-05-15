Festival do Minuto propõe novos olhares sobre a masculinidade com concurso Depois do Macho

O Festival Permanente do Minuto lançou o concurso Depois do Macho, que propõe um exercício de imaginação: o que existe depois de um modelo que por tanto tempo organizou comportamentos, sociedades e relações de poder?

O tema foi uma sugestão de estudantes e educadores do Curso de Cinema do Colégio Equipe, e a realização do concurso é uma parceria do Festival do Minuto com o Festival Interestudantil de Trabalhos Audiovisuais, o FITA, com intermédio do Prof. Moira Toledo.

Depois do Macho é um dos 9 concursos temáticos lançados em 2026 pelo Festival Permanente do Minuto, todos com inscrições abertas até 31 de julho. Além dos concursos temáticos, o festival também mantém inscrições abertas para as categorias mensais: Tema Livre, Animação, Nano Minuto e Minuto Vertical. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site www.festivaldominuto.com.br.