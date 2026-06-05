Alfredo Bertini, idealizador do festival Cine PE, morre aos 65 anos

Há 30 anos, o economista Alfredo Bertini, inspirado pelos grandes festivais de cinema do país, deixou uma trajetória consolidada na vida pública para se dedicar à construção de um projeto que mudaria para sempre a história do audiovisual pernambucano e nacional, o Cine PE, um festival que ajudou a revelar talentos, promover encontros e fortalecer o cinema brasileiro ao longo de três décadas.

Bertini faleceu, aos 65 anos, na noite desta quinta-feira (4), na Paraíba, onde realizava um tratamento de saúde, em decorrência de complicações relacionadas a um transplante de fígado. Ele deixa a esposa, Sandra, seus filhos, Vitor e Patrícia, além da nora, Íris, do genro, Bruno, e dos netos.

Em respeito à sua trajetória e ao legado que construiu ao longo de três décadas, a programação do Cine PE, que iniciou no dia 1º de junho, segue como ele, amorosamente, planejou. Mais do que nunca, esta edição se transforma em um encontro de celebração da arte, dos realizadores do audiovisual, valores que Alfredo defendeu com paixão até seus últimos dias.