Masterclasses com Jorge Furtado e Antônio Venâncio e painel sobre uso de IA na pó-produção terão transmissão online no 4º Curta! Festival

O 4º Curta! Festival, no seu compromisso com a valorização e a promoção do audiovisual nacional, realiza atividades presenciais gratuitas nos dias 4 e 5 de agosto, no Estação Claro Rio, em Botafogo (Rua Voluntários da Pátria, 35), no Rio de Janeiro. Três delas também terão transmissão ao vivo: as masterclasses do cineasta Jorge Furtado e do pesquisador e produtor de imagens de arquivo Antônio Venâncio, que compartilharão suas experiências, histórias e processos; e o painel sobre o uso de ferramentas de inteligência artificial na pós-produção, com o produtor Marcelo Pedrazzi e o especialista Thiago Anjos. A exibição é ao vivo no YouTube oficial do Curta!

Na terça-feira, 4, às 10h30, o festival realiza o painel “As Novas Fronteiras da Pós-Produção”. O produtor Marcelo Pedrazzi e o especialista em pós-produção e efeitos visuais Thiago Anjos debatem sobre as transformações tecnológicas e como o crescimento de ferramentas de tecnologia artificial têm impactado no fluxo de pós-produção.

Na quarta-feira, dia 5, às 10h, Antônio Venâncio, pesquisador e produtor de imagens de arquivo especializado em cinema e televisão com mais de duas décadas de profissão conversa com o público em sua masterclass. Ele já colaborou com diretores como Eduardo Coutinho, João Moreira Salles, Eduardo Escorel, Petra Costa, Walter Salles, Oliver Stones e Asif Kapadia.

Às 14h, diretor Jorge Furtado, um dos nomes de destaque do audiovisual nacional, dá sua master ao lado da produtora executiva Nora Goulart. Ele dirigiu obras premiadas, como o curta “Ilha das Flores” (1989), primeira obra a receber o Urso de Prata de Melhor Curta-Metragem no Festival de Berlim, em 1990; e os longas “O Homem que Copiava” (2003) e “Saneamento Básico” (2007).

Ingressos ainda podem ser retirados pelo Sympla. As vagas estão sujeitas à lotação das salas de cinema.

Ainda na terça-feira, às 14h, ocorre a primeira Sala de Montagem, sessão com exibição de trechos de filmes em edição e/ou finalização ou recém-concluídos que estrearão em breve no canal Curta! e no CurtaOn. É uma oportunidade única para que o público entenda como se dá o processo de construção de um filme, descobrir técnicas de filmagem ou conhecer o universo criativo dos principais profissionais do audiovisual.

Às 14h, o diretor Roberto Bomtempo, o roteirista Zeca Ferreira e a produtora Mariana Ferraz conversam com o público e exibem trechos do documentário “Dos à Deux”. Viabilizada pelo canal com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), a obra apresenta, com imagens exclusivas e depoimentos inéditos, a trajetória da dupla formada pelo brasileiro André Curtir e o angolano Artur Luanda Ribeiro, fundadores da premiada companhia franco-brasileira de teatro gestual Dos à Deux.

Às 16h30, a diretora Isabella Poppe, a montadora Livia Goulart e o produtor executivo Gabriel Durán conversam sobre o documentário “Aqueles Olhos de Carvão Aceso”, também viabilizado pelo Curta! por meio do FSA. Eles detalham o filme que reconstrói, com material de arquivo e novos registros, a vida e a carreira da primeira mulher repórter do Brasil: Eugenia Álvaro Moreyra, personagem ativa de acontecimentos históricos do país na primeira metade do século XX.

Na quarta-feira, 5, às 16h30, a sala de montagem traz o documentário “Gonzaguinha, da Maior Liberdade”, que resgata o talento e os sons de um dos mais importantes artistas brasileiros, o Gonzaguinha. O encontro terá a presença da diretora Susanna Lira e do montador Ítalo Rocha.

O evento tem patrocínio da Claro através da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, e apoio da Academia Internacional de Cinema, Estação NET, Quanta, RioFilme, da Start Locadora, Revista de CINEMA, Associação Brasileira de Cinematografia e da Revista Bula. Os títulos concorrem a mais de R$170 mil em prêmios, incluindo serviços audiovisuais cedidos pelos parceiros Quanta e Start Locadora.

Confira a programação completa:

Dias 4 e 5 de agosto

Local: Estação Claro Rio – Rua Voluntários da Pátria, 35 – Botafogo

Ingressos gratuitos em https://www.sympla.com.br/produtor/curtafestival

4/8 – TERÇA-FEIRA

10h30m – Painel: As novas fronteiras da pós-produção com Marcelo Pedrazzi e Thiago Anjos

14h – Sala de Montagem: Dos à Deux, com Roberto Bomtempo (diretor), Zeca Ferreira (roteirista) e Mariana Ferraz (produtora)

16h30 – Sala de Montagem: Aqueles Olhos de Carvão Aceso, com Gabriel Durán (produtor excecutivo), Livia Goulart (montadora), Isabella Poppe (Roteirista e Diretora)

5/8 – QUARTA-FEIRA

10h – Masterclass – Antônio Venâncio

14h – Masterclass – Jorge Furtado

16h30m- Sala de Montagem: Gonzaguinha, Da Maior Liberdade, com Susanna Lira (diretora) e Ítalo Rocha (montador)

7/8 – SEXTA-FEIRA

Festa de premiação transmitida pelo youtube

https://www.youtube.com/@canalcurta/streams