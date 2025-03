Brazilian Content leva empresas nacionais ao Series Mania 2025

A delegação Brazilian Content, programa da Brasil Audiovisual Independente (BRAVI), tem presença confirmada na 13ª edição do Series Mania, que acontece de 21 a 28 de março, em Lille, na França.

O time brasileiro estará representado por Cinefilm, Glaz Entretenimento, Jabuti Filmes, Manilha Filmes, O2 Filmes, Quanta e Sentimental, que desembarcam em território francês com a missão de promover a produção de conteúdo audiovisual brasileiro e fortalecer a presença do país no mercado internacional.

O Series Mania reúne produtores, distribuidores, criadores e profissionais da indústria audiovisual de todo o mundo. Ao longo da semana, a delegação do Brazilian Content terá a chance de participar de exibições, pitchings e encontros com distribuidores internacionais, visando ampliar o alcance e reconhecimento das produções seriadas brasileiras. A presença das empresas do Brasil no evento reflete o crescente reconhecimento da indústria nacional e sua relevância no mercado global de conteúdo televisivo e digital.