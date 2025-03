Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte abre inscrições

O 27º Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte – FestCurtasBH celebra os mais de 30 anos de realização do evento, um dos principais na difusão e promoção da produção mundial de curtas-metragens no Brasil. Dando largada a esta programação de destaque no circuito nacional de festivais, a Fundação Clóvis Salgado abre o período de inscrições de filmes, que poderão ser submetidos à avaliação da comissão curatorial, entre os dias 21 de março e 4 de maio, de forma gratuita, e exclusivamente pelo site oficial do FestCurtasBH e pela plataforma internacional ShortFilmDepot.

Poderão ser inscritos curtas-metragens finalizados nos anos de 2024 e 2025. A data de finalização da obra, para filmes não-inéditos, deverá ser considerada como a primeira data de exibição pública. Serão aceitos curtas-metragens com até 45 minutos de duração, de todos os gêneros (exceto filmes publicitários, institucionais, seriados e videoclipes), finalizados em película 35mm, 16mm ou em qualquer formato digital (DCP 2K e 4K, DCP 3D, entre outros).

O 27º FestCurtasBH – Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte acontece de 31 de outubro a 9 de novembro, no Cine Humberto Mauro (Palácio das Artes) e na plataforma virtual cineHumbertoMauro/MAIS.

A seleção dos curtas-metragens será realizada por uma comissão especializada, com comprovada atuação na área cinematográfica, indicada pela produção do festival, que fará a curadoria das mostras competitivas e paralelas, e cujos nomes serão divulgados no site da Fundação Clóvis Salgado e do FestCurtasBH. O julgamento terá como critérios de avaliação as propostas estéticas e conceituais que utilizem criativamente os meios expressivos do audiovisual; a relevância conceitual e temática dos curtas; a inovação; o impacto social e cultural; a contribuição para o aprimoramento da linguagem audiovisual; e a qualidade da narrativa e da abordagem cinematográfica.

Os filmes selecionados para as Mostras Competitivas serão avaliados por um Júri Oficial convidado pelo festival, e concorrerão ao Troféu Capivara de Melhor Filme em cada categoria (Minas, Brasil e Internacional), além de Prêmio no valor bruto de R$5.000,00. Todos os filmes que participam de mostras competitivas e paralelas concorrem ainda ao prêmio do Júri Popular, que será definido a partir de votação do público durante a mostra, e dará ao vencedor, além do Troféu, o valor bruto de R$3.000,00. A programação ainda contará com premiações surpresas, que terão o objetivo de valorizar o trabalho técnico e artístico dos profissionais do cinema brasileiro.