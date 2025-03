BRAVI.LAB abre inscrições em cinco cidades do Estado de São Paulo

Estão abertas as inscrições para as atividades presenciais do BRAVI.LAB, programa criado especialmente para executivos da indústria audiovisual do estado de São Paulo. As vagas gratuitas estão disponíveis tanto para produtoras independentes quanto para o público em geral, em cinco cidades do Estado de São Paulo consideradas importantes polos audiovisuais – Campinas, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São Bernardo do Campo e Santos.

As atividades presenciais do BRAVI.LAB têm como objetivo principal estabelecer parcerias estratégicas e impulsionar a realização de acordos comerciais. A programação dispõe de rodadas de negócios, paineis, mesas de discussão e palestras com especialistas do setor. Além disso, haverá showcases, onde os players convidados poderão apresentar suas demandas por conteúdo, discutindo modelos de negócios e explorando formas de viabilizar coproduções, licenciamentos e aquisições de conteúdo audiovisual.

Entre os convidados confirmados, estão representantes de 11 empresas, incluindo canais de TV aberta e paga, plataformas de VOD, produtoras e distribuidoras. Destacam-se UOL Prime, TV Rá Tim Bum, Glaz Entretenimento, Vitrine Filmes, Descoloniza Filmes, Movioca Content House, entre outros, todos em busca de novas oportunidades de colaboração e expansão no mercado audiovisual.

O BRAVI.LAB é uma produção da Brasil Audiovisual Independente, associação que reúne mais de 677 produtoras independentes de 21 estados brasileiros. A realização é do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Governo Federal e Ministério da Cultura, via Lei Paulo Gustavo.

No site da BRAVI é possível se inscrever e conferir a programação completa do evento.