Governo do Estado de São Paulo abre inscrições da Lei Paulo Gustavo

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, abriu as inscrições para as 24 linhas de editais da Lei Paulo Gustavo. Este fomento, que representa um marco para a cultura e a indústria criativa no estado, tem como objetivo beneficiar mais de 900 projetos com um investimento de 356 milhões de reais. São Paulo é a região do país que mais receberá recursos e para os editais de audiovisual, serão destinados 70% dos recursos desta Lei.

O programa, que leva o nome do humorista Paulo Gustavo, cujo legado artístico continua a inspirar gerações, demonstra o comprometimento do Estado de São Paulo em fortalecer o setor cultural e audiovisual, impulsionando a retomada do pós-pandemia.

As inscrições estarão divididas em quatro blocos e contemplarão diversas categorias audiovisuais. Para o artigo 6°, os projetos selecionados receberão valores que variam entre 6 milhões e 30 mil reais, enquanto o artigo 8° contemplará projetos com valores entre 400 mil e 30 mil reais. Os pagamentos serão realizados até o final de dezembro de 2023, proporcionando um suporte financeiro crucial para o desenvolvimento das iniciativas selecionadas.