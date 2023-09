“O Lodo”, filme inédito de Helvécio Ratton, estreia no Canal Brasil

Inédito na TV, “O Lodo”, dirigido por Helvécio Ratton, estreia no Canal Brasil no dia 25 de setembro, às 19h50. O filme é baseado na obra de Murilo Rubião, uma mistura de comédia e drama psicológico que trata de um transtorno mental do protagonista Manfredo, vivido por Eduardo Moreira. A produção traz a história de um homem trabalhador, que se vê acomodado em sua rotina e começa a receber conselhos de pessoas à sua volta sobre um possível quadro de depressão.

Ao se identificar com os sintomas, ele decide procurar um médico para investigar as possíveis causas de sua doença. No decorrer do tratamento, Manfredo se percebe bastante inquieto e incomodado com a insistência de Dr. Pink (Renato Parara) sobre sua infância e seu passado e abandona as consultas. Mas o médico não aceita a alta compulsória do paciente e passa a persegui-lo de maneira invasiva, por meio de ligações inoportunas, perseguições físicas e até mentais, através de seus sonhos.

A proposta do filme é que o espectador faça parte da trama através da mente do protagonista, que vive uma saga envolvente e cativante ao fugir das insistências do médico. O longa fez parte da seleção oficial da 23ª Mostra de Cinema de Tiradentes e foi selecionado para a Mostra Brasil na 44ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.