8º Festival VerOuvindo abre inscrições de filmes para mostras competitivas

O 8º VerOuvindo – Festival de Filmes com Acessibilidade Comunicacional do Recife está com inscrições abertas para curtas com audiodescrição (AD) e curtas com tradução audiovisual em língua de sinais (Tals). Podem ser inscritos filmes de ficção, documentário e animação. Os interessados devem ler os regulamentos e inscrever os filmes através de preenchimento de formulário online até 2 de outubro, disponibilizados através do link https://linktr.ee/verouvindo. As inscrições estão abertas justamente no mês dedicado às pautas das pessoas com deficiência.

Os curtas selecionados pela curadoria do festival farão parte das mostras competitivas. O festival VerOuvindo será realizado de 20 de novembro a 2 de dezembro, no Recife, nos Cinemas da Fundação, do Museu e da UFPE.

O 8º VerOuvindo – Festival de Filmes com Acessibilidade Comunicacional do Recife é realizado pela Com Acessibilidade Comunicacional, com incentivo do Sistema de Incentivo à Cultura, Fundação de Cultura Cidade do Recife, Secretaria de Cultura, Prefeitura do Recife.

O VerOuvindo é pioneiro no Brasil na difusão audiovisual com acessibilidade, com atuação também na formação e no reconhecimento dos profissionais de tradução acessível. A programação do festival conta exibição de curtas e longas em sessões bilíngues (português e Libras).

Nas mostras competitivas do festival VerOuvindo, os curtas concorrem aos prêmios nas categorias: Melhor audiodescrição de ficção, Melhor audiodescrição de documentário, Melhor audiodescrição de animação, Melhor audiodescrição pelo júri popular, Melhor Tals de ficção, Melhor Tals de documentário, Melhor Tals de animação e Melhor Tals pelo júri popular.

Para participar, os curtas devem ter duração mínima de 5 minutos e duração máxima de 20 minutos, e terem sido produzidos a partir de 2021. Para se inscrever para a Mostras de Curtas com AD, o filme deve conter o recurso de audiodescrição. Já para a Mostra de Curtas com Tals, o filme deve conter o recurso de Tals, em Língua Brasileira de Sinais, gravada separadamente e sobreposta ao filme.

Em paralelo ao festival, é realizada a Jornada VerOuvindo, com atividades formativas como cursos, oficinas, palestras e debates sobre acessibilidade comunicacional, entre especialistas, profissionais, estudantes e o público. A chamada de trabalhos será lançada no dia 30 de setembro para que profissionais e estudantes compartilhem suas experiências, práticas ou teóricas, por meio de comunicação oral, no formato presencial.

A Jornada VerOuvindo é realizada pela Com Acessibilidade Comunicacional, com incentivo do Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco. Entre as atividades já confirmadas na Jornada, estão o curso de Desenho Universal e Acessibilidade Comunicacional, com a professora Flávia Mayer (PB); a oficina de Introdução à Legendagem para Surdos e Ensurdecidos, com Deise Medina (BA);, a oficina de Produção Textual para Audiodescrição com Luís Reis; a oficina de Produção de Janela de Libras para o Cinema, com Mirella Cavalcanti; e o curso Introdução à linguagem do cinema, com Rodrigo Carreiro. Os cursos e oficinas terão inscrições gratuitas.