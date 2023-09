Acordos de Coprodução do Brasil com Argentina e Uruguai são assinados no FAM

Na manhã desta sexta-feira (22), foi realizada a abertura oficial do 7º Encontro de Coprodução do Mercosul – ECM+LAB 2023. O evento de mercado do Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 2023 teve início em agosto deste ano, de forma on-line, com a orientação dos projetos na fase LAB, laboratório de projetos audiovisuais. A primeira atividade presencial do ECM foram as Assinaturas dos Acordos Bilaterais de Coprodução Brasil-Argentina e Brasil-Uruguai, que contou com a presença do Diretor-Presidente da Agência Nacional do Cinema (ANCINE), Alex Braga; o presidente do Instituto Nacional de Cinema e Artes Visuais da Argentina (INCAA), Nicolas Battle, e o presidente da Agência de Cinema e Audiovisual do Uruguai (ACAU), Facundo Ponce de León.

Em seguida, o Diretor Executivo do FAM, Tiago Santos, reforçou que o intuito do ECM é ser um espaço para networking, para que produtores e players do audiovisual se encontrem e aproveitem para fechar negócios e realizar projetos em coprodução entre os países do Mercosul e com players de outros lugares do mundo. Na sequência, o diretor convidou a Diretora de Programação do festival, Marilha Naccari, e dois dos parceiros do evento para o palco, a representante do Sebrae, Tatiane Carvalho, e o reitor do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), Vini de Lucca.

Tatiane Carvalho reforçou que é uma honra para o Sebrae estar no FAM e a importância desse espaço de networking e de todos aproveitarem a oportunidade para aprender muito e melhorar suas empresas e projetos. Já Lucca disse que é sempre muito satisfatório para o IFSC apoiar um projeto como o festival, que é inovador e que vai ao encontro da instituição, que apoia a inovação.

A diretora do FAM relembrou que, além das parcerias com grandes instituições, também é essencial a relação do desenvolvimento do audiovisual, a rede que é fazer um encontro e fazer cinema, principalmente quando o povo latino-americano está unido, respeitando a identidade da América Latina, sem precisar se encaixar em padrões que não são da cultura deste povo.

Para entregar os acordos que foram assinados, Marilha convidou o Gerente de Desenvolvimento de Mercado da ANCINE, Guilherme Bonfim, para chamar os membros e diretores da ANCINE, ACAU e INCAA para assinar os protocolos de cooperação. O gerente explicou que tais documentos foram atualizados para flexibilizar e viabilizar novos editais para projetos do audiovisual dos países do Mercosul. Assim, recebeu no palco as autoridades.

Nicolas Battle iniciou sua fala reforçando como é importante para a Argentina firmar esse acordo com o Brasil, que é um país estratégico e fundamental, uma vez que estão trabalhando muito no fomento dessa parceria.

Já Facundo Ponce de León observou que encontros institucionais podem tanto abrir caminhos quanto reconhecer os caminhos percorridos, e de acordo com ele, a assinatura deste acordo encontra-se no segundo exemplo, afinal “este ato é um reconhecimento de que passe o que passe na política, seguimos cursando o desenvolvimento da diversidade e do impulso cultural entre os países”.

Alex Braga finalizou os discursos observando que Florianópolis e Santa Catarina celebram a integração e a convergência do audiovisual, que é uma atividade coletiva, tanto na produção quanto no consumo do filmes e séries, e como é importante que tantos profissionais do Brasil e de diferentes países da América Latina estejam reunidos para refletir e discutir sobre a formação de políticas públicas para o audiovisual, bem como sobre internacionalização do conteúdo.

O Diretor-Presidente relembrou o momento em que o Brasil vive atualmente, que visa a parceria de diferentes países e segue focado em três eixos, entre eles a internacionalização sobre a qual o ECM e o FAM estão falando. Mas também é um momento de convergência de propósito para a reflexão, ganho de desenvolvimento, de cultura e cidadania.

Sobre o terceiro eixo, “Investimento”, Alex disse que o Brasil contratou 39 projetos na última chamada pública de coprodução internacional e está em vias de fazer o anúncio da nova edição desse chamamento, que tem a expectativa de ter o dobro de projetos selecionados.

Para encerrar o encontro, os três presidentes assinaram o acordo sob uma salva de palmas do público presente, formado por realizadores da cadeia produtiva do audiovisual do Mercosul.