Residência artística Reverberações Audiovisuais no Sertão recebe inscrições

A residência artística Reverberações Audiovisuais no Sertão retorna à vila de Sagarana, município de Arinos-MG, promovendo um grande encontro entre 14 cineastas e a paisagem cerratense. O projeto, fomentado pela Lei Paulo Gustavo – MG, visa impulsionar a produção audiovisual no norte e noroeste de Minas Gerais.

Em parceria com o CineBaru – Mostra Sagarana de Cinema, esta é uma ação do Meu Cinema, Nosso Território, iniciativa que promove formação em cinema com olhar voltado para os direitos humanos e territoriais. Com duração de uma semana, a residência busca criar um ambiente propício para o fazer artístico coletivo e colaborativo, aliado ao pensamento crítico e à convivência com criadores de variadas trajetórias e faixas etárias.

Os interessados em participar devem ler o edital e se inscrever, entre os dias 2 de maio a 2 de junho, no site meucinemanossoterritorio.com.br. Os requisitos incluem possuir filme premiado em pelo menos uma das sete edições do CineBaru e/ou ter atuação comprovada em cinema e audiovisual por pelo menos um ano, preferencialmente no norte/noroeste de Minas Gerais, mas aberto a pessoas residentes nos Estados de Minas Gerais, Bahia, Goiás e Distrito Federal. O resultado da seleção está previsto para ser divulgado no dia 7 de junho. Além das atividades formativas, o projeto oferecerá aos participantes hospedagem e alimentação durante todo o período da residência (7 dias) e uma ajuda de custo no valor de seiscentos reais.

O Meu Cinema, Nosso Território compreende o cinema como fruição, território, diversidade, potência coletiva, experimentação e reafirmação de sua função social. Com quatro edições realizadas desde 2021, presenciais e online, viabilizou a produção de obras como os curtas-metragens “Andarina – Por uma Terra Inventada” e “Deriva”, de direção coletiva, 14 filmes curtíssimos de 1 minuto cada, além de mostras e exibições. Em 2023, o Reverberações Audiovisuais no Sertão inaugura com a participação de 20 residentes dos Estados de Minas Gerais, Goiás, Bahia e Distrito Federal. A abrangência de uma diversidade de corpos e modos de fazer cinema na relação com o território e suas paisagens, além de uma alta qualidade profissional e artística, subsidia conteúdo e informações para a composição de um potente mapa de talentos na região.