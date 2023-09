Edital Ruth de Souza recebe suplementação de R$ 16 milhões

Por decisão do Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), R$ 16 milhões serão suplementados ao valor total do edital Ruth de Souza. A premiação voltada a projetos de produção de obras cinematográficas de longa-metragem dirigidos por mulheres cis ou transgênero estreantes e apresentados por meio de produtoras brasileiras independentes soma, agora, o valor total de R$ 36 milhões.

Conforme informações da Secretaria do Audiovisual (SAV) do Ministério da Cultura (MinC), a decisão é reflexo da alta demanda e capilaridade da iniciativa.

O edital recebeu um número expressivo de inscrições, com projetos provenientes de todas as cinco regiões do país. Com essa suplementação, o edital agora contemplará três projetos por região, totalizando quinze, além de mais três projetos de ampla concorrência. Também será aumentado para nove o número de projetos de diretoras negras (pretas e pardas) e indígenas.

Para a acessar o edital e também a suplementação do edital basta clicar aqui.