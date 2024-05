Primeiro longa-metragem do Nós do Morro, “A Festa de Léo”, é premiado no FESTin

Foto: O produtor do filme Diogo Dahl e a produtora executiva Maria Fernanda Miguel

Dirigido por Luciana Bezerra e Gustavo Melo, o longa-metragem “A Festa de Léo” levou os prêmios de Melhor Atriz para Cíntia Rosa e Menção Honrosa para o filme, na premiação do XV FESTin – Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa, que aconteceu no sábado, dia 11 de maio, no Fórum de Lisboa, com a presença do produtor Diogo Dahl e da produtora executiva Maria Fernanda Miguel.

O filme chega ao circuito nacional dia 30 de maio após passar por diversos festivais de cinema no Brasil e no mundo. Primeiro longa produzido pelo núcleo de cinema do Nós do Morro, “A Festa de Léo” conta com um elenco formado pela comunidade vidigalense para contar a história de Rita, mãe dedicada que planeja uma festa de doze anos especial para seu filho Léo. Produzido pela Coqueirão, “A Festa de Léo” é uma coprodução com a Globo Filmes, Nós do Morro e Riofilme e tem a distribuição assinada pela Bretz Filmes; com os produtores associados Rosane Svartman, Jorge Furtado e a Favela dos Filmes. No elenco estão nomes como Cíntia Rosa, Jonathan Haagensen, Arthur Ferreira, Mary Sheyla, Neusa Borges, Babu Santana, Jonathan Azevedo, Luciano Vidigal, Márcio Vito, Roberta Rodrigues e Thiago Martins.

O longa foi exibido ao público pela primeira vez em 2023, durante a Première Brasil do Festival do Rio, e marcou presença também na 47ª Mostra de Cinema de São Paulo e em diversos festivais nacionais. O filme está confirmado nos festivais internacionais Egypt International Film Festival (Cairo, Egito) e no Imo International Film Festival (Owerri, Nigéria), que acontece em novembro.

Ressaltando a força feminina, o longa narra a história de Rita, que deseja dar para o filho uma festa de doze anos que significa muito para ela. Porém, com a chegada da data, descobre que todo o dinheiro que havia juntado para a festa foi roubado por Dudu, seu marido, para pagar uma dívida perigosa com os moradores locais. A trama gira em torno da corrida contra o tempo da busca de Rita por formas de conseguir o dinheiro para salvar a vida do pai de seu filho e poder comemorar com ele o aniversário.